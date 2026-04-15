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Petrol Diesel Rate: पेट्रोल-डीजल के दाम में बदलाव, कई शहरों में बढ़े रेट, जानिए आज का ताजा अपडेट

Petrol Diesel Rate: सरकारी तेल कंपनियों ने बुधवार सुबह पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी किए हैं, जिसमें देश के कई शहरों में कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है. हालांकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, फिर भी घरेलू स्तर पर ईंधन महंगा हुआ है, जिससे आम लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है.

By: Ranjana Sharma | Published: April 15, 2026 10:46:27 AM IST

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बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम

बुधवार सुबह सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी किए हैं. इन ताजा कीमतों में देश के कई शहरों में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिससे आम लोगों की जेब पर एक बार फिर असर पड़ा है.

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ग्लोबल मार्केट में नरमी, फिर भी महंगा तेल

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद देश में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ रहे हैं. इससे साफ है कि घरेलू कीमतों पर कई अन्य फैक्टर भी असर डालते हैं.

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नोएडा में बढ़े दाम

नोएडा में पेट्रोल 13 पैसे बढ़कर 94.90 रुपये प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल 12 पैसे महंगा होकर 88.01 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. लगातार बढ़ते दाम लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं.

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गाजियाबाद में भी महंगाई की मार

गाजियाबाद में पेट्रोल 39 पैसे बढ़कर 94.89 रुपये और डीजल 45 पैसे चढ़कर 88.03 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है. यहां भी वाहन चालकों पर महंगाई का असर साफ दिखाई दे रहा है.

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पटना में मिली थोड़ी राहत

बिहार की राजधानी पटना में पेट्रोल 37 पैसे सस्ता होकर 105.23 रुपये प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल 35 पैसे घटकर 91.49 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. यह बढ़ती कीमतों के बीच थोड़ी राहत की खबर है.

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चारों महानगरों में पेट्रोल के ताजा रेट

देश के प्रमुख महानगरों में पेट्रोल की कीमतें अलग-अलग बनी हुई हैं. दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपये, मुंबई में 103.44 रुपये, चेन्नई में 100.76 रुपये और कोलकाता में 104.95 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है.

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डीजल के रेट भी जानिए

डीजल की कीमतों पर नजर डालें तो दिल्ली में 87.62 रुपये, मुंबई में 89.97 रुपये, चेन्नई में 92.35 रुपये और कोलकाता में 91.76 रुपये प्रति लीटर है. डीजल की कीमतें भी लोगों के बजट को प्रभावित कर रही हैं.

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कच्चे तेल में गिरावट, फिर भी असमंजस

बीते 24 घंटों में ब्रेंट क्रूड 94.44 डॉलर प्रति बैरल और WTI करीब 90.39 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है. वैश्विक स्तर पर गिरावट के बावजूद घरेलू कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है.

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