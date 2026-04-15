Petrol Diesel Rate: पेट्रोल-डीजल के दाम में बदलाव, कई शहरों में बढ़े रेट, जानिए आज का ताजा अपडेट

Petrol Diesel Rate: सरकारी तेल कंपनियों ने बुधवार सुबह पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी किए हैं, जिसमें देश के कई शहरों में कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है. हालांकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, फिर भी घरेलू स्तर पर ईंधन महंगा हुआ है, जिससे आम लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है.