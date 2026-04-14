Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डीजल के दामों ने बढ़ाई टेंशन! जानें दिल्ली-मुंबई समेत बाकी राज्यों में क्या है दाम?

Petrol Diesel Price Today 14 April: पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष-विराम बातचीत बिना किसी समझौते के बाद समाप्त हो गई है. जिसके बाद अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कि अमेरिकी नौसेना जल्द ही होर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों की नाकेबंदी करना शुरू करेगी. अमेरिकी के सेंट्र कमांड ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार सुबह 10:00 बजे EDT (1400 GMT) पर नाकेबंदी शुरू की जाएगी. इसका निशाना ईरानी बंदरगाहों में आने-जाने वाला समस्त समुद्री यातायात पर पड़ेगा. 21 घंटे तक चली शांति वार्ता के विफल होने के बाद, शुरुआती कारोबार में वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में करीब 8 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है. प्रति बैरल का आंकड़ा 100 डॉलर के पार पहुंच गया है.