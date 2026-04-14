MSME के लिए खुशखबरी! मिलेगा 5 लाख तक सस्ता क्रेडिट कार्ड; इन लोगों को मिलेगा फायदा
MSME credit card scheme: केंद्र सरकार MSMEs के लिए कम ब्याज वाला विशेष क्रेडिट कार्ड लाने की तैयारी में है. इसके तहत 5 लाख रुपये तक अनसिक्योर्ड लोन, 18% ब्याज, 30 दिन ब्याज-मुक्त अवधि और EMI सुविधा मिलेगी, जिससे छोटे कारोबारियों को कैश फ्लो और कर्ज में राहत मिलेगी.
MSMEs के लिए नई पहल की तैयारी
छोटे कारोबारियों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए एक नई क्रेडिट योजना लाने की तैयारी कर रही है. इस योजना के तहत कम ब्याज दर वाला विशेष क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जाएगा, जिससे छोटे व्यवसायों को सस्ती दर पर कर्ज मिल सके.
विशेष क्रेडिट कार्ड का उद्देश्य
इस पहल का मुख्य उद्देश्य छोटे कारोबारियों के लिए ऋण की लागत कम करना और कार्यशील पूंजी से जुड़ी समस्याओं को दूर करना है. सरकार चाहती है कि छोटे व्यवसाय आसानी से वित्तीय संसाधनों तक पहुंच बना सकें.
5 लाख तक अनसिक्योर्ड क्रेडिट
प्रस्तावित योजना के तहत उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों को 5 लाख रुपये तक की सीमा वाले अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे. इसमें किसी तरह की गारंटी की जरूरत नहीं होगी, जिससे छोटे कारोबारियों को तुरंत सहायता मिल सकेगी.
कम ब्याज दर का लाभ
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत इसकी कम ब्याज दर है. जहां सामान्य क्रेडिट कार्ड पर 36 से 42 प्रतिशत तक ब्याज लगता है, वहीं इस योजना में यह दर करीब 18 प्रतिशत रहने की संभावना है. साथ ही 30 दिनों की ब्याज-मुक्त अवधि भी मिलेगी.
आसान EMI सुविधा
कार्डधारकों को अपने बकाया को आसान मासिक किस्तों (EMI) में बदलने की सुविधा दी जाएगी. EMI पर ब्याज दर लगभग 10 से 12 प्रतिशत के बीच हो सकती है, जिससे कर्ज चुकाना आसान हो जाएगा.
क्रेडिट गारंटी का सहारा
इस योजना को क्रेडिट गारंटी ढांचे जैसे CGTMSE या CGFMU का समर्थन मिल सकता है. इससे बैंकों के लिए जोखिम कम होगा और वे छोटे कारोबारियों को आसानी से ऋण दे सकेंगे.
नकदी संकट से राहत
छोटे व्यवसायों को अक्सर भुगतान में देरी की समस्या का सामना करना पड़ता है, जिससे उनका कैश फ्लो प्रभावित होता है. यह क्रेडिट कार्ड योजना उन्हें समय पर खर्च पूरे करने और कारोबार को सुचारु रूप से चलाने में मदद करेगी.