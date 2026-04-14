MSME के लिए खुशखबरी! मिलेगा 5 लाख तक सस्ता क्रेडिट कार्ड; इन लोगों को मिलेगा फायदा

MSMEs के लिए नई पहल की तैयारी

छोटे कारोबारियों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए एक नई क्रेडिट योजना लाने की तैयारी कर रही है. इस योजना के तहत कम ब्याज दर वाला विशेष क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जाएगा, जिससे छोटे व्यवसायों को सस्ती दर पर कर्ज मिल सके.