Holika Dahan Wheat Ritual: होलिका दहन में गेंहूं क्यों भुनते हैं लोग? जानिए क्या है उसका महत्व?

Wheat offering Holi: होली के अवसर पर होलिका दहन में गेंहूं की बालियां (गेंहूं के दाने/कानों) भूनकर अग्नि को अर्पित की जाती हैं. ये रिवाज नए फसल के लिए आभार व्यक्त करने, समृद्धि और खुशियां लाने का प्रतीक है. ये परंपरा सर्दी से वसंत में संक्रमण का संकेत देती है.