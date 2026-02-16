Ishan Kishan’s GF Aditi Hundia: खूबसूरती की मिसाल और मिस इंडिया फाइनलिस्ट; जानें कौन है ईशान किशन की गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया?

ईशान किशन ने पाकिस्तान को धो डाला

ईशान किशन ने कोलंबो में खेले गए मैच में पाकिस्तान को धो डाला. हालांकि अभिषेक अपना खाता तक नहीं खोल पाए. लेकिन ईशान किशन के शानदार फॉर्म ने भारत की डूबती नैया को संभाल लिया. ईशान ने 40 गेंदों पर 77 रनों की पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 10 चौके और 3 छक्के लगाए. इस बीच ईशान किशन की निजी जंदगी से जुड़ी एक खबर इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही हैं.