एक दूसरे को ‘चूम’ रही थीं बॉलीवुड हसीनाएं, वायरल होते ही विवादों का हुईं शिकार; जानें कौन है वो?

Actresses Kissing Scene: किसिंग और इंटीमेट सीन (Intimate Scene) बॉलीवुड के लिए नए नहीं हैं, लेकिन कभी-कभी ये सीन विवादों में आ जाते हैं. कई फिल्मों को रोमांटिक या बोल्ड सीन (Bold Scene) की वजह से दर्शकों और सेंसर बोर्ड के गुस्से का सामना करना पड़ा है. कुछ सीन इतने विवादित रहे हैं कि उनका फिल्म और उसके एक्टर्स की इमेज पर गहरा असर पड़ा है. आज हम ऐसी ही एक घटना के बारे में बात करेंगे जिसने बॉलीवुड में विवाद आम बात है, लेकिन इन दो एक्ट्रेस ने अपने बोल्ड किसिंग सीन से सुर्खियां बटोरीं, जिसने बोल्डनेस की सारी हदें पार कर दीं.