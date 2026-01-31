  • Home>
  एक दूसरे को 'चूम' रही थीं बॉलीवुड हसीनाएं, वायरल होते ही विवादों का हुईं शिकार; जानें कौन है वो?

एक दूसरे को ‘चूम’ रही थीं बॉलीवुड हसीनाएं, वायरल होते ही विवादों का हुईं शिकार; जानें कौन है वो?

Actresses Kissing Scene: किसिंग और इंटीमेट सीन (Intimate Scene) बॉलीवुड के लिए नए नहीं हैं, लेकिन कभी-कभी ये सीन विवादों में आ जाते हैं. कई फिल्मों को रोमांटिक या बोल्ड सीन (Bold Scene) की वजह से दर्शकों और सेंसर बोर्ड के गुस्से का सामना करना पड़ा है. कुछ सीन इतने विवादित रहे हैं कि उनका फिल्म और उसके एक्टर्स की इमेज पर गहरा असर पड़ा है. आज हम ऐसी ही एक घटना के बारे में बात करेंगे जिसने बॉलीवुड में विवाद आम बात है, लेकिन इन दो एक्ट्रेस ने अपने बोल्ड किसिंग सीन से सुर्खियां बटोरीं, जिसने बोल्डनेस की सारी हदें पार कर दीं.


By: Preeti Rajput | Published: January 31, 2026 12:36:17 PM IST

फिल्म 'गर्लफ्रेंड 2004' में ईशा कोप्पिकर और अमृता अरोड़ा के बीच एक लिप-लॉक सीन पर काफी विवाद हुआ था.
1/7

करण रजदान की फिल्म 'गर्लफ्रेंड 2004'

डायरेक्टर करण रजदान की फिल्म 'गर्लफ्रेंड 2004' में रिलीज़ हुई थी. फिल्म को उस समय अपने बोल्ड कंटेंट और कहानी की वजह से काफी अटेंशन मिला था. फिल्म में आशीष चौधरी, ईशा कोप्पिकर, अमृता अरोड़ा और सुमित निझावन थे.

फिल्म 'गर्लफ्रेंड 2004' में ईशा कोप्पिकर और अमृता अरोड़ा के बीच एक लिप-लॉक सीन पर काफी विवाद हुआ था.
2/7

इंटीमेट सीन पर विवाद?

फिल्म में ईशा कोप्पिकर और अमृता अरोड़ा के बीच एक लिप-लॉक सीन था. यह सीन उस समय भारतीय दर्शकों के लिए काफी चौंकाने वाला था. जैसे ही फिल्म रिलीज़ हुई, इस सीन पर जबरदस्त हंगामा हुआ.

फिल्म 'गर्लफ्रेंड 2004' में ईशा कोप्पिकर और अमृता अरोड़ा के बीच एक लिप-लॉक सीन पर काफी विवाद हुआ था.
3/7

एक्ट्रेस के बीच इंटीमेट सीन?

गर्लफ्रेंड की रिलीज़ के बाद, कई संगठनों और दर्शकों ने फिल्म का विरोध किया. ईशा और अमृता दोनों को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा. कुछ लोगों ने तो फिल्म पर बैन लगाने की भी मांग की. हालांकि उस समय सोशल मीडिया नहीं था.

फिल्म 'गर्लफ्रेंड 2004' में ईशा कोप्पिकर और अमृता अरोड़ा के बीच एक लिप-लॉक सीन पर काफी विवाद हुआ था.
4/7

एक्ट्रेस के करियर पर असर

फिल्म के विवादित सीन ने दोनों एक्ट्रेस के करियर पर असर डाला. ईशा कोप्पिकर और अमृता अरोड़ा को इस सीन के लिए काफी आलोचना का सामना करना पड़ा.

फिल्म 'गर्लफ्रेंड 2004' में ईशा कोप्पिकर और अमृता अरोड़ा के बीच एक लिप-लॉक सीन पर काफी विवाद हुआ था.
5/7

बोल्ड सीन बना करियर खत्म होने की वजह

फिल्म उनके करियर के लिए एक बड़ा झटका साबित हुई. हालांकि ईशा ने बाद में कुछ और फिल्मों में काम किया, लेकिन अमृता धीरे-धीरे फिल्म इंडस्ट्री से दूर होती गईं.

फिल्म 'गर्लफ्रेंड 2004' में ईशा कोप्पिकर और अमृता अरोड़ा के बीच एक लिप-लॉक सीन पर काफी विवाद हुआ था.
6/7

बोल्ड फिल्म गर्लफ्रेंड की कहानी?

फिल्म गर्लफ्रेंड दो दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है जिन्हें एक ही लड़के से प्यार हो जाता है. लड़कियों में से एक काफी चालाक है और उसका प्यार पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है. इससे उनके बीच गलतफहमी और दूरी पैदा होती है.

फिल्म 'गर्लफ्रेंड 2004' में ईशा कोप्पिकर और अमृता अरोड़ा के बीच एक लिप-लॉक सीन पर काफी विवाद हुआ था.
7/7

बोल्ड फिल्म गर्लफ्रेंड

हालांकि फिल्म की कहानी में कुछ नए ट्विस्ट थे, लेकिन इसे दर्शकों ने पसंद नहीं किया. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई और दर्शकों ने इसे नकार दिया. फिल्म में भावनात्मक गहराई की कमी थी और ऐसा लगा कि इसे सिर्फ़ विवाद पैदा करने के लिए बनाया गया था.

एक दूसरे को ‘चूम’ रही थीं बॉलीवुड हसीनाएं, वायरल होते ही विवादों का हुईं शिकार; जानें कौन है वो? - Photo Gallery

एक दूसरे को ‘चूम’ रही थीं बॉलीवुड हसीनाएं, वायरल होते ही विवादों का हुईं शिकार; जानें कौन है वो? - Photo Gallery
एक दूसरे को ‘चूम’ रही थीं बॉलीवुड हसीनाएं, वायरल होते ही विवादों का हुईं शिकार; जानें कौन है वो? - Photo Gallery
एक दूसरे को ‘चूम’ रही थीं बॉलीवुड हसीनाएं, वायरल होते ही विवादों का हुईं शिकार; जानें कौन है वो? - Photo Gallery
एक दूसरे को ‘चूम’ रही थीं बॉलीवुड हसीनाएं, वायरल होते ही विवादों का हुईं शिकार; जानें कौन है वो? - Photo Gallery