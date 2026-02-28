मिसाइलों का बादशाह! ईरान की फतेह-2 समेत 5 मिसाइलें, जानें दुनिया के लिए कितनी खतरनाक?

Iran Top 5 Missiles: एक बार फिर इजराइल ने दुश्मन देश ईरान पर मिसाइल से हमला बोला है. जानकारी के मुताबिक, ईरान की राजधानी तेहरान में शनिवार को कई जगह पर धमाका की आवाज सुनी गई और आसमान में धुएं नजर आ रहा है. ऐसे में ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड ‘मिसाइल सिटी ‘को एक्टिवेट कर दिया है. खोर्रमशहर-4, फतेह-2 और सज्जिल-2 जैसी मिसाइलों को इजरायली और अमेरिकी बेस के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है. ये हथियार न सिर्फ मिलिट्री ताकत है, बल्कि खामेनेई की ताकत का भी एक सहारा माना जा रहा है.