  • Iran-Israel War: पुरानी सभ्यता से लेकर आधुनिक ताकत तक, ईरान के बारे में जानें ये रोचक तथ्य

Iran-Israel War: पुरानी सभ्यता से लेकर आधुनिक ताकत तक, ईरान के बारे में जानें ये रोचक तथ्य

Iran-Israel War: ईरान-इजराइल युद्ध के 6वें दिन इजराइल का पक्ष मजबूत दिख रहा है, जबकि ईरान के 585 से ज्यादा नागरिक मारे जा चुके हैं और 9 परमाणु वैज्ञांनिक एवं सेना की टॉप लीडरशिप की मौत हो चुकी है. इसके बावजूद ईरान ने भी इजराइल को नुकसान पहुंचाया. हालांकि कम. इस बीच, ईरान के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें सामने आई हैं, जिन्हें आम लोग नहीं जानते.


By: Ranjana Sharma | Last Updated: February 28, 2026 10:07:59 PM IST

Iran-Israel War: पुरानी सभ्यता से लेकर आधुनिक ताकत तक, ईरान के बारे में जानें ये रोचक तथ्य - Photo Gallery
ईरान दुनिया की पुरानी सभ्यताओं में से एक

ईरान दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है. यहां 7,000 साल पुरानी इंसानी बस्तियों के अवशेष मिले हैं.

महिलाओं के लिए खास ड्रेस कोड

ईरान में महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर हिजाब पहनना अनिवार्य है. बिना सिर ढके बाहर निकलना कानूनन अपराध माना जाता है.

फारसी भाषा की मिठास

ईरान की आधिकारिक भाषा फारसी (पर्शियन) है, जो साहित्य और शायरी के लिए जानी जाती है. ओमर खय्याम और हाफिज़ इसी भाषा के मशहूर शायर थे.

ऑयल रिजर्व की ताकत

ईरान के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है. कुल वॉल्यूम 157.8 बिलियन बैरल है, जिसकी मार्केट वैल्यू करीब 12 ट्रिलियन डॉलर है.

नकली फास्ट फूड ब्रांड्स

मैकडोनाल्ड्स और केएफसी बैन हैं, लेकिन मैश डोनाल्ड' और जेडएफसी जैसे नकली ब्रांड वहां मौजूद हैं.

शराब पूरी तरह बैन

ईरान में शराब पीना या बेचना कानूनन अपराध है. बावजूद इसके ब्लैक मार्केट के जरिए कुछ लोग इसे हासिल करते हैं.

होली जैसा त्योहार है चहार शंभे सूरी

ईरान में चहार शंभे सूरी त्योहार मनाया जाता है. लोग आग के ऊपर से कूदते हैं. यह होली जैसा होता है और नए साल से पहले मनाया जाता है.

Iran-Israel War: पुरानी सभ्यता से लेकर आधुनिक ताकत तक, ईरान के बारे में जानें ये रोचक तथ्य - Photo Gallery

