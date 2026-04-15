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Himachal Day 2026: जानिए कैसे 30 रियासतों के विलय से बना हिमाचल प्रदेश और क्यों 15 अप्रैल है खास

Himachal Day 2026: हर साल 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश में हिमाचल दिवस बड़े उत्साह और गर्व के साथ मनाया जाता है. यह दिन 1948 में पहाड़ी रियासतों के एकीकरण की ऐतिहासिक घटना की याद दिलाता है, जब चंबा, मंडी और सिरमौर जैसी रियासतों को मिलाकर एक प्रशासनिक इकाई बनाई गई थी.

By: Ranjana Sharma | Published: April 15, 2026 1:02:10 PM IST

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हिमाचल दिवस

15 अप्रैल को मनाया जाने वाला हिमाचल दिवस राज्य के गठन और एकता का प्रतीक है. यह दिन प्रदेश के इतिहास और पहचान को याद करने का अवसर देता है.

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30 रियासतों के विलय से बनी पहचान

1948 में चंबा, मंडी, सिरमौर सहित 30 रियासतों को मिलाकर एक प्रशासनिक इकाई बनाई गई, जिसने आधुनिक हिमाचल की नींव रखी.

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15 अप्रैल 1948–ऐतिहासिक दिन

इस दिन हिमाचल का औपचारिक गठन हुआ. भारत सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों को एकीकृत कर नई प्रशासनिक संरचना बनाई. शुरुआत में हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था, जहां से विकास की यात्रा धीरे-धीरे आगे बढ़ी. 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और यह भारत का 18वां राज्य बना.

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खास है हिमाचल दिवस?

यह दिन प्रदेश की एकता, संस्कृति और विकास का प्रतीक है, जो लोगों में गर्व और पहचान की भावना जगाता है.

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पहाड़ों में विकास की मिसाल

कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद हिमाचल ने शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन में उल्लेखनीय प्रगति की है.

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खूबसूरती और संस्कृति का संगम

हिमाचल की वादियां, बर्फीले पहाड़ और सांस्कृतिक विरासत इसे भारत के सबसे सुंदर राज्यों में शामिल करते हैं.

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हिमाचल– गर्व और प्रेरणा

हिमाचल प्रदेश आज विकास, संस्कृति और प्रकृति का बेहतरीन उदाहरण है, जो पूरे देश के लिए प्रेरणा बना हुआ है.हिमाचल के लोग अपनी सरलता और मेहमाननवाजी के लिए जाने जाते हैं, जो हर आगंतुक को अपनापन महसूस कराती है.

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