Himachal Day 2026: जानिए कैसे 30 रियासतों के विलय से बना हिमाचल प्रदेश और क्यों 15 अप्रैल है खास

15 अप्रैल 1948–ऐतिहासिक दिन

इस दिन हिमाचल का औपचारिक गठन हुआ. भारत सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों को एकीकृत कर नई प्रशासनिक संरचना बनाई. शुरुआत में हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था, जहां से विकास की यात्रा धीरे-धीरे आगे बढ़ी. 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और यह भारत का 18वां राज्य बना.