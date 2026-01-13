Happy Lohri Wishes 2026: ढोल बजे, नाचे दिल, झूमे सारा संसार! लोहड़ी के शुभ दिन पर अपनों को भेजें ये खास संदेश

Happy Lohri Wishes 2026: आज एक ऐसा त्यौहार है जिसे हर कोई बहुत ही ख़ुशी और साहस के साथ मनाता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोहड़ी उत्तर भारत, खासकर पंजाब और हरियाणा का एक प्रमुख त्योहार है. यह हर साल मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है. यह त्योहार न सिर्फ फसल का जश्न है, बल्कि सामुदायिक जुड़ाव और खुशी का प्रतीक भी है. लोहड़ी को कड़ाके की सर्दी के खत्म होने और गर्म दिनों की शुरुआत का संकेत माना जाता है. इस त्योहार की एक खास बात यह है कि शाम को खुली जगह पर आग जलाई जाती है. लोग आग के चारों ओर इकट्ठा होकर नाचते-गाते हैं. आग में तिल, गुड़, गजक, रेवड़ी और मूंगफली चढ़ाई जाती है. इसे भगवान को फसल का चढ़ावा माना जाता है. लोग एक-दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं भी देते हैं. तो, अगर आप भी अपने प्रियजनों को लोहड़ी की शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं, तो आप यहां से शुभकामनाएं, कोट्स और मैसेज भेज सकते हैं.