Happy Lohri Wishes 2026: ढोल बजे, नाचे दिल, झूमे सारा संसार! लोहड़ी के शुभ दिन पर अपनों को भेजें ये खास संदेश

Happy Lohri Wishes 2026: ढोल बजे, नाचे दिल, झूमे सारा संसार! लोहड़ी के शुभ दिन पर अपनों को भेजें ये खास संदेश
Happy Lohri Wishes 2026: आज एक ऐसा त्यौहार है जिसे हर कोई बहुत ही ख़ुशी और साहस के साथ मनाता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोहड़ी उत्तर भारत, खासकर पंजाब और हरियाणा का एक प्रमुख त्योहार है. यह हर साल मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है. यह त्योहार न सिर्फ फसल का जश्न है, बल्कि सामुदायिक जुड़ाव और खुशी का प्रतीक भी है. लोहड़ी को कड़ाके की सर्दी के खत्म होने और गर्म दिनों की शुरुआत का संकेत माना जाता है. इस त्योहार की एक खास बात यह है कि शाम को खुली जगह पर आग जलाई जाती है. लोग आग के चारों ओर इकट्ठा होकर नाचते-गाते हैं. आग में तिल, गुड़, गजक, रेवड़ी और मूंगफली चढ़ाई जाती है. इसे भगवान को फसल का चढ़ावा माना जाता है. लोग एक-दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं भी देते हैं. तो, अगर आप भी अपने प्रियजनों को लोहड़ी की शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं, तो आप यहां से शुभकामनाएं, कोट्स और मैसेज भेज सकते हैं.
आग की लपटों संग
आग की लपटों संग जलें दुख सारे, लोहड़ी लाए जीवन में खुशियों के उजाले प्यारे.
मूंगफली, रेवड़ी की मिठास
मूंगफली, रेवड़ी की मिठास हो साथ, लोहड़ी लाए आपके जीवन में खुशियों की बरसात.
सरसों की खुशबू
सरसों की खुशबू, खेतों की शान, लोहड़ी दे आपको सेहत, सुख और सम्मान.
ढोल की थाप
ढोल की थाप, भंगड़े की धुन, लोहड़ी लाए खुशियों से भरा हर एक सुनहरा पल.
जलती आग में
जलती आग में समाएं चिंता और डर, लोहड़ी दे नई शुरुआत और बेहतर कल.
मीठी मुस्कान
मीठी मुस्कान, अपनों का प्यार, लोहड़ी मुबारक हो, जीवन हो खुशहाल हर बार.