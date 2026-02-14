दिल्ली सरकार की बड़ी पहल, लखपति बिटिया योजना में बेटियों को मिलेंगे 1 लाख रुपये, जानें कैसे करें आवेदन

Lakhpati Bitiya Yojana: देश के अलग-अलग राज्यों की सरकारें महिलाओं और बच्चियों के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चलाती हैं, जिनका उद्देश्य उन्हें शिक्षा, सुरक्षा और आर्थिक मजबूती प्रदान करना है. इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने ‘लखपति बिटिया योजना’ की घोषणा की है, जिसका मकसद बेटी के जन्म से लेकर उसकी उच्च शिक्षा तक आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है. यह योजना केवल आर्थिक मदद तक सीमित नहीं है, बल्कि बेटियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में एक दीर्घकालिक पहल है.