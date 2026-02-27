‘देखो मेरी दिल्ली’ ई-बस लॉन्च; राजधानी को मिला डबल डेकर टूरिज्म बूस्ट; यहां जानें किराया और रूट

ग्लोबल टूरिज्म मैप पर स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम

पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि यह सेवा केवल एक वाहन का शुभारंभ नहीं, बल्कि दिल्ली को ग्लोबल टूरिज्म मैप पर मजबूती से स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम है. उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर पर्यटन क्षेत्र में दूरदृष्टि और पर्यावरणीय प्रतिबद्धता की कमी का आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली अब ‘ट्रांजिट सिटी’ से ‘डेस्टिनेशन सिटी’ बनने की ओर अग्रसर है. उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि दिल्ली में 1,200 से अधिक स्मारक मौजूद हैं, जो प्राचीन सभ्यता से लेकर ब्रिटिश कालीन विरासत और आधुनिक विश्वस्तरीय ढांचे तक का अद्वितीय संगम प्रस्तुत करते हैं. आने वाले समय में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जैसे वैश्विक आयोजनों की योजना भी बनाई जा रही है, जिससे टूरिज्म, कॉन्सर्ट इकोनॉमी और क्रिएटर इकोनॉमी को नई गति मिलेगी.