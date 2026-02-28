  • Home>
Chanakya Niti: इन 9 तरह की खूबसूरत पत्नियों से भगवान बचाए, तत्काल बना लें दूरी

Chanakya Niti: देश ही नहीं दुनिया के महान दार्शनिकों, विचारकों और विद्वानों में शुमार आचार्य चाणक्य ने जिंदगी, रिश्तों और  जीवनशैली को लेकर गूढ़ बातें अपनी पुस्तकों में लिखी हैं. उन्होंने पति-पत्नी के रिश्तों पर भी बहुत कुछ लिखा है. उनकी पुस्तक चाणक्य नीति के मुताबिक, पत्नी में गुण के साथ कई अवगुण भी हैं तो उसे त्यागना बेहतर है वरना पुरुष की जिंदगी नर्क हो जाती है. 


By: JP Yadav | Published: February 28, 2026 8:39:47 PM IST

Wife should follow Dharma and Karma - Photo Gallery
1/10

धर्म और कर्म का पालन करे पत्नी

चाणक्य नीति के अनुसार, पत्नी वह अच्छी है जो धर्म और कर्म दोनों का अनिवार्य रूप से पालन करे.

Wife keeps her word - Photo Gallery
2/10

अपने वचन पर खरी उतरे पत्नी

एक महिला अच्छी पत्नी तभी मानी जा सकती है जब वह अपने कर्म, धर्म के साथ वचन का भी पूरी शुद्धता का पालन करती हो.

Wife should speak only after thinking carefully - Photo Gallery
3/10

सोच-समझकर ही बात बोले

एक अच्छी और समझदारी पत्नी को अपनी बात रखने से पहले यह सोच लेना चाहिए कि उसकी बोली गई बातों और किए गए कार्यों का क्या प्रभाव होगा.

Your wife doesn't spend too much - Photo Gallery
4/10

अधिक खर्च ना करती हो

चाणक्य नीति के अनुसार, अच्छी पत्नी वह होती है जो घर को अच्छी तरह और कम साधनों में भी चलाने का हुनर भी जानती हो.

Wife should support her husband in difficult times - Photo Gallery
5/10

मुश्किल वक्त में दे पति का साथ

चाणक्य नीति में कहा गया है कि अच्छी और समझदारी पत्नी में यह गुण भी होना चाहिए कि वह अपने पति से प्रेम करे और हर मुश्किल वक्त में उसका साथ दे.

control over speech - Photo Gallery
6/10

वाणी पर रहे नियंत्रण

पत्नी वह अच्छी है, जिसकी वाणी पर नियंत्रण जरूर हो. जिसकी वाणी पर नियंत्रण नहीं हो, वह पत्नी बहुत घातक और कर्कश प्रवृत्ति की मानी जाती है.

An angry wife is not good - Photo Gallery
7/10

गुस्से वाली पत्नी अच्छी नहीं होती

आचार्य चाणक्य का कहना है कि जिस पत्नी का स्वभाव गुस्से वाला हो, उसके साथ जीवन निर्वहन करना बहुत ही कठिन होता है.

wife without manners is dangerous - Photo Gallery
8/10

संस्कारहीन पत्नी होती है घातक

संस्कारहीन पत्नी अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार नहीं दे पातीं. इसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है.

keep the family together - Photo Gallery
9/10

परिवार को रखे एक साथ

चाणक्य नीति में कहा गया है कि वह पत्नी बहुत अच्छी होती है जो पूरे परिवार में एका रखने में सक्षम हो.

Disclaimer - Photo Gallery
10/10

डिस्क्लेमर

डिस्क्लेमर: यह जानकारी आम मान्यताओं पर आधारित है. https://www.inkhabar.com/ किसी भी दावों की पुष्टि नहीं करता. ज्यादा जानकारी के लिए आप क्षेत्र विशेषज्ञ की मदद ले सकते हैं.

Follow Us









