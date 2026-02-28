Chanakya Niti: इन 9 तरह की खूबसूरत पत्नियों से भगवान बचाए, तत्काल बना लें दूरी

Chanakya Niti: देश ही नहीं दुनिया के महान दार्शनिकों, विचारकों और विद्वानों में शुमार आचार्य चाणक्य ने जिंदगी, रिश्तों और जीवनशैली को लेकर गूढ़ बातें अपनी पुस्तकों में लिखी हैं. उन्होंने पति-पत्नी के रिश्तों पर भी बहुत कुछ लिखा है. उनकी पुस्तक चाणक्य नीति के मुताबिक, पत्नी में गुण के साथ कई अवगुण भी हैं तो उसे त्यागना बेहतर है वरना पुरुष की जिंदगी नर्क हो जाती है.