  • Home>
  • Gallery»
  • पत्नी को ना बताएं ये 10 बातें, वरना जिंदगी होगी तबाह; हो सकता है तलाक भी

पत्नी को ना बताएं ये 10 बातें, वरना जिंदगी होगी तबाह; हो सकता है तलाक भी

Chanakya Niti: सैकड़ों साल पहले आचार्य चाणक्य ने ‘अर्थशास्त्र’ और ‘चाणक्य नीति’ की रचना की. इसमें उन्होंने एक तरह से जीवन दर्शन दिया. तक्षशिला में शिक्षा हासिल करने वाले आचार्य चाणक्य महान दार्शनिक, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ होने के साथ ही सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री  भी थे. उन्होंने ‘चाणक्य नीति’ में कई प्रकार की बातें और दर्शन के बारे में लिखा है, जो सैकड़ों साल भी प्रासंगिक है. इस स्टोरी में हम बताएंगे कि कौन सी वो 10 बाते हैं जो पुरुष अपनी पत्नी को ना बताएं.

 


By: JP Yadav | Last Updated: February 26, 2026 5:39:17 PM IST

Follow us on
Google News
Don't mention your income - Photo Gallery
1/9

आय की जानकारी पत्नी को ना दें

चाणक्य नीति में साफ-साफ कहा गया है कि पत्नी को अपनी आय के बारे में नहीं बताना चाहिए.

You Might Be Interested In
Don't mention your investment - Photo Gallery
2/9

निवेश के बारे में ना बताएं

पुरुष को धन-संपत्ति या निवेश की जानकारी भी अपनी पत्नी को नहीं देनी चाहिए.

Don't mention your property - Photo Gallery
3/9

आय, धन-संपत्ति या निवेश की जानकारी पत्नी को ना दें

स्त्रियां घर की बातें तो दूसरों को भी बता सकती है. ऐसे में आय, धन-संपत्ति या निवेश की जानकारी पत्नी को ना दें.

You Might Be Interested In
Don't show your weakness - Photo Gallery
4/9

अपनी कमजोरी ना दिखाएं

पत्नी को अपनी किसी कमजोरी के बारे में कभी नहीं बताना चाहिए, वह इसके इस्तेमाल भी कर सकती है.

Do not tell urgent matter - Photo Gallery
5/9

जरूरी बात ना बताएं

पति अगर पत्नी को जरूरी बात बता दें तो भविष्य की योजना प्रभावित हो सकती है.

Don't mention your insults to your wife - Photo Gallery
6/9

अपने अपमान का जिक्र पत्नी से ना करें

अगर किसी ने अपमानित किया है तो यह बात भी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए.

Don't show your weakness to your wife - Photo Gallery
7/9

अपनी कमजोरी पत्नी के समक्ष ना जाहिर करें

अगर पत्नी अपने पति की कमजोरी समाज या रिश्तेदारों में जाहिर कर दें तो उसकी प्रतिष्ठा कम हो जाती है.

Do not tell your wife about the proposed plan - Photo Gallery
8/9

प्रस्तावित योजना के बारे में भी पत्नी को ना बताएं

पत्नी को कभी भी प्रस्तावित योजना को पूरा होने से पहले नहीं बताना चाहिए. यह बात समाज जाती है. अगर पूरा ना हो तो अपमान झेलना पड़ता है.

You Might Be Interested In
Don't tell your wife about your past love life - Photo Gallery
9/9

पत्नी को पूर्व में लव लाइफ के बारे में ना बताएं

विवाह के पूर्व अगर पति का कोई भी प्रेम संबंध रहा हो, तो उसे पत्नी के सामने जाहिर नहीं करें. यह आपके लिए और आपके रिश्ते के लिए घातक साबित हो सकता है.

Tags:
Chanakya Nitihusbadn wife relation
पत्नी को ना बताएं ये 10 बातें, वरना जिंदगी होगी तबाह; हो सकता है तलाक भी - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पत्नी को ना बताएं ये 10 बातें, वरना जिंदगी होगी तबाह; हो सकता है तलाक भी - Photo Gallery
पत्नी को ना बताएं ये 10 बातें, वरना जिंदगी होगी तबाह; हो सकता है तलाक भी - Photo Gallery
पत्नी को ना बताएं ये 10 बातें, वरना जिंदगी होगी तबाह; हो सकता है तलाक भी - Photo Gallery
पत्नी को ना बताएं ये 10 बातें, वरना जिंदगी होगी तबाह; हो सकता है तलाक भी - Photo Gallery