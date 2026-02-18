अमिताभ बच्चन की ये आदत कर सकती है आपका पैसा दोगुना! अभिषेक ने खुद बताई पापा की पैसे की सीख…’
Abhishek Bachchan: बॉलीवुड का सबसे चर्चित परिवार केवल शोहरत पर निर्भर नहीं करता, बल्कि अपनी संपत्ति को समझदारी और रणनीति से बढ़ाने में माहिर है. अभिषेक बच्चन ने अपने पिता अमिताभ बच्चन के निवेश के तरीके और अपने व्यावहारिक दृष्टिकोण का खुलासा किया.
अमिताभ बच्चन की निवेश सोच
अभिषेक ने बताया कि उनके पिता हमेशा स्थायी और सुरक्षित संपत्ति में विश्वास रखते हैं. खासकर रियल एस्टेट और सोने में निवेश उनकी प्राथमिकता रहा है. इस दृष्टिकोण ने अभिषेक को भी वित्तीय अनुशासन और व्यावहारिकता सिखाई.
रियल एस्टेट में भरोसा
जमीन है तो सब ठीक है की सोच के तहत अमिताभ बच्चन ने हमेशा जमीन और प्रॉपर्टी में निवेश को प्राथमिकता दी. मुंबई में उनके पास मूल्यवान संपत्तियाँ हैं, जो निवेश के सुरक्षित और दीर्घकालिक ऑप्शन को दर्शाती हैं.
सोने और चांदी में निवेश
अभिषेक ने बताया कि वे व्यक्तिगत रूप से सोने में निवेश करते रहे हैं. उनकी पत्नी ने उन्हें चांदी में निवेश करने के सुझाव दिए. ये दिखाता है कि बच्चन परिवार धातु और संपत्ति को संपत्ति निर्माण का भरोसेमंद साधन मानता है.
व्यावहारिक निवेश दृष्टिकोण
अभिषेक ने कहा कि उनका निवेश उसी चीज में होता है जिसका वे स्वयं उपयोग करते हैं. इस दृष्टिकोण से वह निवेश में विवेक और वास्तविकता बनाए रखते हैं, जो उनके पिता की सरल और प्रभावी रणनीति का पालन करता है.
ब्रांड एंडोर्समेंट में ईमानदारी
अभिषेक का मानना है कि यदि वे किसी उत्पाद का उपयोग नहीं करते, तो उसका प्रचार करना उनके लिए अनुचित होगा. इसलिए उनके सभी ब्रांड एंडोर्समेंट व्यक्तिगत अनुभव और भरोसे पर आधारित हैं.
लॉंग टर्म ब्रांड रिलेशनशिप्स
उन्होंने उदाहरण दिए जैसे Omega वॉच, Ford कार, Motorola फोन और Amex कार्ड. ये सभी ब्रांड उनके जीवन का हिस्सा रहे हैं और आज भी उनका उपयोग करते हैं, जिससे उनकी साख और ईमानदारी बनी रहती है.
विविध निवेश पोर्टफोलियो
अभिषेक का निवेश सिर्फ फिल्मों या संपत्ति तक सीमित नहीं है. वे खेलों और व्यवसाय में भी सक्रिय हैं. वे Jaipur Pink Panthers के मालिक और Chennaiyin FC के सह-मालिक हैं, जो उनकी विविध और रणनीतिक निवेश सोच को दर्शाता है.
साझेदारियां और व्यावसायिक निवेश
अभिषेक ने Vahdam Tea में भी निवेश किया है, जिसमें क्रिकेट लेजेंड Sachin Tendulkar के साथ साझेदारी शामिल है. ये दिखाता है कि वे केवल मनोरंजन में ही नहीं, बल्कि व्यवसाय और ब्रांड निर्माण में भी सक्रिय हैं.