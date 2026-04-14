Healthy Drinks: ब्लैक कॉफी, ग्रीन टी या माचा? जानिए कौन है हेल्थ का असली सुपरस्टार!

Healthy Drinks : हर किसी के अपनी एक फेवरेट ड्रिंक होती है, जो लोगों की लाइफस्टाइल का अहम हिस्सा बन जाती हैं. आजकल लोग अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए हेल्दी ड्रिंक अपनाते हैं. हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से लोग इन्हें अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं. कुछ लोगों को कॉफी पसंद आती है, जो काफी स्ट्रांग होती है और एनर्जी देती है. वहीं आजकल GEN Z को माचा टी पसंद होती है, क्योंकि यह माइंड को रिलैक्स करता है. वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ग्रीन हर्बल टी पीना पसंद करते हैं. क्योंकि आर्युवेद के लिहाज से ये शरीर को काफी फायदे पहुंचाती है.