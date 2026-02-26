Lemon Benefits: इम्यूनिटी से लेकर पाचन तक, नींबू के हैं कमाल के फायदे, जानिए इसके लाभ

Lemon Benefits: गर्मी का मौसम शुरू होते ही शरीर में पानी की कमी, थकान, लू और पाचन संबंधी समस्याएं बढ़ने लगती हैं. ऐसे में नींबू को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. विशेषज्ञों के अनुसार, नींबू में मौजूद विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट और खनिज तत्व शरीर को गर्मियों में होने वाली कई दिक्कतों से बचाने में मदद करते हैं.