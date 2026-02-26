  • Home>
  • Gallery»
  • Lemon Benefits: इम्यूनिटी से लेकर पाचन तक, नींबू के हैं कमाल के फायदे, जानिए इसके लाभ

Lemon Benefits: इम्यूनिटी से लेकर पाचन तक, नींबू के हैं कमाल के फायदे, जानिए इसके लाभ

Lemon Benefits: गर्मी का मौसम शुरू होते ही शरीर में पानी की कमी, थकान, लू और पाचन संबंधी समस्याएं बढ़ने लगती हैं. ऐसे में नींबू को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. विशेषज्ञों के अनुसार, नींबू में मौजूद विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट और खनिज तत्व शरीर को गर्मियों में होने वाली कई दिक्कतों से बचाने में मदद करते हैं.


By: Ranjana Sharma | Last Updated: February 26, 2026 6:20:51 PM IST

Follow us on
Google News
Lemon Benefits: इम्यूनिटी से लेकर पाचन तक, नींबू के हैं कमाल के फायदे, जानिए इसके लाभ - Photo Gallery
1/7

गर्मियों में नींबू है सेहत का रक्षक

तेज गर्मी और पसीने के मौसम में नींबू शरीर को ठंडक देने का काम करता है. इसका नियमित सेवन आपको कई मौसमी बीमारियों से बचा सकता है.

You Might Be Interested In
Lemon Benefits: इम्यूनिटी से लेकर पाचन तक, नींबू के हैं कमाल के फायदे, जानिए इसके लाभ - Photo Gallery
2/7

इम्यूनिटी को बनाए मजबूत

नींबू में भरपूर विटामिन C होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है और सर्दी-जुकाम जैसी समस्याओं से बचाव करता है.

Lemon Benefits: इम्यूनिटी से लेकर पाचन तक, नींबू के हैं कमाल के फायदे, जानिए इसके लाभ - Photo Gallery
3/7

पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद

सुबह गुनगुने पानी में नींबू मिलाकर पीने से पाचन बेहतर होता है और पेट की गैस, एसिडिटी जैसी दिक्कतों में राहत मिलती है.

You Might Be Interested In
Lemon Benefits: इम्यूनिटी से लेकर पाचन तक, नींबू के हैं कमाल के फायदे, जानिए इसके लाभ - Photo Gallery
4/7

हीट स्ट्रोक से बचाव

लू लगने की आशंका को कम करने में नींबू पानी सहायक माना जाता है. यह शरीर को ठंडक देता है और थकान दूर करता है.

Lemon Benefits: इम्यूनिटी से लेकर पाचन तक, नींबू के हैं कमाल के फायदे, जानिए इसके लाभ - Photo Gallery
5/7

त्वचा को बनाए ग्लोइंग

नींबू में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को साफ रखने में मदद करते हैं. इससे दाग-धब्बे कम होते हैं और स्किन में निखार आता है.

Lemon Benefits: इम्यूनिटी से लेकर पाचन तक, नींबू के हैं कमाल के फायदे, जानिए इसके लाभ - Photo Gallery
6/7

वजन घटाने में सहायक

खाली पेट नींबू पानी पीने से मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है, जिससे वजन नियंत्रण में मदद मिल सकती है.

You Might Be Interested In
Lemon Benefits: इम्यूनिटी से लेकर पाचन तक, नींबू के हैं कमाल के फायदे, जानिए इसके लाभ - Photo Gallery
7/7

ऐसे करें सही सेवन

रोजाना एक गिलास ताजे पानी में नींबू का रस मिलाकर पिएं. ज्यादा मात्रा में सेवन करने से बचें और यदि कोई स्वास्थ्य समस्या हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Tags:
lemon benefits
Lemon Benefits: इम्यूनिटी से लेकर पाचन तक, नींबू के हैं कमाल के फायदे, जानिए इसके लाभ - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Lemon Benefits: इम्यूनिटी से लेकर पाचन तक, नींबू के हैं कमाल के फायदे, जानिए इसके लाभ - Photo Gallery
Lemon Benefits: इम्यूनिटी से लेकर पाचन तक, नींबू के हैं कमाल के फायदे, जानिए इसके लाभ - Photo Gallery
Lemon Benefits: इम्यूनिटी से लेकर पाचन तक, नींबू के हैं कमाल के फायदे, जानिए इसके लाभ - Photo Gallery
Lemon Benefits: इम्यूनिटी से लेकर पाचन तक, नींबू के हैं कमाल के फायदे, जानिए इसके लाभ - Photo Gallery