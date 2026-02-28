Kal ka Rashifal 01 March 2026: किसको होगा व्यापार में फायदा, किसे हासिल होगा अचानक धन; पढ़ें सभी 12 राशियों का हाल

Today Rashifal | Aaj ka Rashifal 01 March 2026 | Rashifal Today: हिंदू पंचांग के अनुसार, रविवार (01 मार्च, 2026) को सुबह से शुरू होकर त्रयोदशी शाम 7 बजकर 09 मिनट तक रहेगी. त्रयोदशी समाप्त होते ही चतुर्दशी शुरू हो जाएगी. शुभ काम करता तो अभिजित मुहूर्त रविवार को दोपहर 12 बजकर 11 मिनट से शुरू होगा और 12 बजकर 58 मिनट तक रहेगा. रविवार को अमृत काल मुहूर्त सुबह 6 बजकर 18 मिनट से लेकर अगली सुबह 7 बजकर 51 मिनट (2 मार्च) तक रहेगा. ध्यान देने की बात यह है कि रविवार को आडल योग नहीं लगने वाला है. रविवार के सूर्योदय की करें तो सूर्योदय सुबह 6 बजकर 47 मिनट पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम 6 बजकर 22 मिनट पर. वहीं, चन्द्रोदय शाम 4 बजकर 17 मिनट पर होगा और अगले दिन सुबह 06 बजे (2 मार्च) को समाप्त होगा. (Aries), वृषभ (Taurus), मिथुन (Gemini), कर्क (Cancer), सिंह (Leo), कन्या (Virgo), तुला (Libra), वृश्चिक (Scorpio), धनु (Sagittarius), मकर (Capricorn), कुंभ (Aquarius), और मीन (Pisces) राशि से जुड़े जातकों का दिन शनिवार (28 फरवरी, 2026) को कैसा रहेगा? यह जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.