Aaj Ka Mausam: सर्दी गई नहीं जनाब! पंजाब-UP समेत 7 राज्यों में बारिश, फिर होगा ठंड का कमबैक

Today Weather: अगर आप भी सोच रहे हैं कि ठंड अब जा चुकी है और गर्म कपड़ों को पैक करके रखने का समय आ गया है तो उससे पहले ये खबर जान लें, दरअसल, मौसम विभाग ने एक बार फिर से मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है. जानकारी के मुताबिक, फरवरी के दूसरे हफ्ते में ठंड फिर से बढ़ सकती है. एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत में ठंडी हवाएं ला सकता है, जिससे मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट आ सकती है. IMD के मुताबिक, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तरी मध्य प्रदेश में रात और सुबह के समय ठंड बढ़ेगी. चलिए जान लेते हैं आज आपके शहर का हाल कैसा रहने वाला है.