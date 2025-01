नई दिल्ली। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार से चुनाव प्रचार की शुरूआत कर दी। उन्होंने आज राजधानी दिल्ली में 4500 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का इनॉगरेशन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने अशोक विहार में बने 1,675 फ्लैट्स का भी उद्घाटन किया। पीएम ने कई लोगों को घर की चाबी दी। पीएम मोदी ने एक मुस्लिम बुजुर्ग को भी घर की चाबी दी, जिसके बाद वह ख़ुशी से गदगद दिखे।

एक लाभार्थी मंजूर शाह ने कहा कि मुझे घर मिल गया है। मैं बहुत ज्यादा खुश और संतुष्ट हूं। पीएम ने हमारे बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित कर दिया है। घर बहुत अच्छा है। जो घर मुझे मिला है, वो मैंने नहीं देखा है। नीचे का मकान देखा है। पीएम मोदी ने मुझसे बात भी की। उन्होंने मेरे से पूछा कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं। मैंने उन्हें कहा कि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं तो वो स्कूल नहीं जाते।

#WATCH | Delhi: A beneficiary Manzoor Shah says, “I got a home. I am very happy and content. The future of our children is also secured… The house is very good… PM Modi asked me if my children are getting educated or not. I replied that my children are too young to go to… pic.twitter.com/78HbKM9D93

