राहुल बने रिपोर्टर, मोदी-अडानी का मुखौटा लगाए सांसदो से पूछे सवाल, देखें Video

नई दिल्लीः संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान गौतम अडानी के रिश्वत मामले को लेकर विपक्ष लगातार लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा कर रहा है। सोमवार को इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद परिसर में नाटक किया। सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी का मुखौटा ड्रामा, जिसमें राहुल गांधी रिपोर्टर बने थे। राहुल गांधी ने रिपोर्टर बनकर प्रधानमंत्री मोदी और अडानी का मॉक इंटरव्यू लिया। हालांकि, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के सांसद इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए।

#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi joined Opposition MPs in their protest over the Adani matter, at the Parliament premises.

MPs of TMC and SP are not participating in this protest. pic.twitter.com/Fk9E7YxF2m

— ANI (@ANI) December 9, 2024