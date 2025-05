जम्मू-कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर जारी, सेना ने 2-3 आतंकवादियों को घेरा

Operation Sindoor: जम्मू-कश्मीर के शोपियां में मंगलवार को सेना और आतंकवादियों में मुठभेड़ चल रहा है। सुरक्षाबलों ने 2-3 आतंकियों को शुकरू के जंगलों में घेर रखा है। बता दें कि शोपियां में आज ही पहलगाम हमले में शामिल 3 पाकिस्तानी आतंकियों के पोस्टर जारी लगाए गए हैं। इन आतंकियों के बारे में जो बताएगा उसे 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इधर राजस्थान के जैसलमेर और जम्मू-कश्मीर के राजौरी, बारामुला, सांबा और कुपवाड़ा में स्कूल बंद हैं।

#WATCH | Jammu & Kashmir | Posters appear in different parts of Pulwama District, announcing Rs 20 lakh reward on information of terrorists involved in Pahalgam terror attack pic.twitter.com/QN6cqfHq7r

— ANI (@ANI) May 13, 2025