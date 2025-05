कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने मोदी सरकार से मांगा हमले का हिसाब, ऑपरेशन सिंदूर को बताया छोटा मोटा अटैक

Operation Sindoor: पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन बाद भारत ने अपने 26 निर्दोष लोगों की मौत का बदला ले लिया है। बुधवार रात डेढ़ बजे इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पीओके के 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले के किए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बहावलपुर एयर स्ट्राइक में 90 लोगों की मौत हुई है। वहीं इस हमले के बस कांग्रेस के नेताओं ने मोदी सरकार से हिसाब मांगना शुरू कर दिया है।

कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इसका बेहतर जवाब दिया जाना चाहिए, यह न्यूनतम है। हमारी सेना ने वही किया जो भारत सरकार ने उन्हें करने को कहा था, लेकिन सवाल फिर से उठता है। क्या हर एक आतंकवादी मारा गया? क्या एक और पहलगाम नहीं होगा? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आतंकवादियों की बची हुई ज़मीन को नष्ट कर दिया जाएगा।अगर ऐसा हुआ है, तो यह अच्छा है।

#WATCH | Delhi: On #OperationSindoor, Congress leader Rashid Alvi says, “Much better reply needs to be given, this is bare minimum. Our forces did what govt of India told them to do, but the question again arises. Was every single terrorist killed? Will there won’t be another… pic.twitter.com/Rtn2tXPVP8

