इस अफगानी मुस्लिम महिला पत्रकार ने Live टीवी पर पाकिस्तानी मंत्री को नंगा घुमा दिया, एयर स्ट्राइक के बाद बोलती कर दी बंद

Operation Sindoor LIVE Updates: भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर बुधवार आधी रात को ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में स्थित 9 आतंकी ठिकाने पर हवाई हमला कर दिया। इस हमले में अब तक 90 आतंकियों को मारे जाने की खबर है। PAK और PoK में जैश-लश्कर के 7, हिज्बुल के 2 ठिकाने तबाह कर दिए हैं। इस हमले का मुख्य उद्देश्य आतंकियों के लॉन्चपैड और हथियारों के भंडार को तबाह करना था। इन सबके बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार का है।

दरअसल भारत के एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार टीवी चैनल स्काई न्यूज़ पर गए थे। इस दौरान अफगानी पत्रकार याल्दा हकीम ने तरार और पाकिस्तानी एजेंडों को पूरी तरह से धवस्त कर दिया। तरार टीवी इंटरव्यू के दौरान बोल रहे थे कि पाकिस्तान में एक भी आतंकी ठिकाना नहीं है। हम तो खुद आतंक से पीड़ित हैं। भारत आतंक को बढ़ावा देता है। इसका जवाब देते हुए अफगानी पत्रकार ने कहा कि एक हफ्ते पहले आपके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हमारे चैनल पर कहा था कि हमने कई सालों तक आतंकियों को पाला पोषा। ये सुनते ही तरार की बोलती बंद हो गई।

Pakistani information minister Ataullah Tarar just went up on Sky News. It didn’t go as planned. Incredible work by @SkyYaldaHakim 👏 pic.twitter.com/pNKJvrjIGo

— Shubhangi Sharma (@ItsShubhangi) May 6, 2025