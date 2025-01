मोहन भागवत निकले देश द्रोह, गांधी हुए है नाराज, ऐसी क्या नौबत आई जो करनी पड़ी अपील!

नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोहन भागवत के संविधान वाले बयान पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा, ”मोहन भागवत द्वारा दिया गया बयान संविधान पर सीधा हमला था. उन्होंने कहा कि संविधान हमारी आजादी का प्रतीक नहीं है जो कि बिल्कुल गलत है. इसके साथ ही भागवत ने यह भी कहा कि पंजाब, कश्मीर और उत्तर-पूर्व में हमारे हजारों कार्यकर्ताओं ने अपनी जान गंवाई, जो न केवल संविधान बल्कि हमारे मूल्यों का भी उल्लंघन है।

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत का दृष्टिकोण पश्चिमी विचारधारा से बिल्कुल अलग है जो खुद को समझने पर केंद्रित है, जबकि पश्चिम बाहरी दुनिया पर ध्यान केंद्रित करता है। राहुल गांधी ने मोहन भागवत के बयान को देशद्रोह बताया. उन्होंने कहा, ”मोहन भागवत में हर 2-3 दिन में यह बताने का साहस है कि वह स्वतंत्रता संग्राम और संविधान के बारे में क्या सोचते हैं. उनका कहना है कि संविधान और स्वतंत्रता संग्राम अवैध थे. ये बहुत बड़ा अपराध है.

ऐसा कहना हमारे देश की आजादी और हर भारतीय का अपमान है. यदि यह बयान किसी अन्य देश में दिया गया होता तो भागवत को गिरफ्तार कर लिया गया होता और न्यायिक कार्रवाई की गयी होती.” उन्होंने आगे कहा, “अब समय आ गया है कि हम इस तरह की बकवास बंद करें कि कुछ लोग बिना सोचे-समझे सार्वजनिक रूप से बोल देते हैं।

#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says “Do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organisation called the BJP or RSS, you have not understood what is going on. The BJP and… pic.twitter.com/wuZRnxDysB

