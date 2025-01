नई दिल्ली। आज देश सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और संसद के सेंट्रल हॉल में स्कूल स्टूडेंट्स से मुलाकात की। पीएम मोदी इस दौरान बच्चों के साथ काफी घुलते मिलते दिखे। उन्होंने बच्चों से पूछा कि वो लोग खाने का डिब्बा लेकर आए हैं या नहीं? बच्चों ने जब प्रधानमंत्री को मना कर दिया तो उन्होंने हंसकर कहा कि तुम लोग बता दो मैं तुम्हारा लंच नहीं खाऊंगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उन्हें सूर्योदय योजना के बारे में समझाया। उन्हें बताया कि सूर्योदय योजना कैसे क्लाइमेट चेंज के खिलाफ काम करता है। पीएम ने बच्चों से 2047 तक के लक्ष्य को लेकर सवाल किया। बच्चों ने उन्हें बताया कि 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने जय हिन्द के नारे भी लगाए। प्रधानमंत्री ने अपने एक्स अकाउंट पर बच्चों से बातचीत का वीडियो शेयर किया है।

Paid homage to Netaji Subhas Chandra Bose. Don’t miss the special interaction with my young friends! pic.twitter.com/M6Fg3Npp1r

— Narendra Modi (@narendramodi) January 23, 2025