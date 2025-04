मुस्लिमों से तुरंत वोटिंग का अधिकार छीनो! संजय राउत का पुराना वीडियो देखकर भड़के कट्टरपंथी

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत इस वक्त वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुखर नजर आ रहे हैं। वो लगातार वक्फ बिल को लेकर बीजेपी के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच संजय राउत का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राउत मुसलमानों की नागरिकता छीनने की बात कर रहे हैं।

This was Sanjay Raut under Balasaheb Thackeray.

Today’s Joker Raut is under Janab Uddhav Thackeray. pic.twitter.com/obEaBLduui

— BhikuMhatre (@MumbaichaDon) April 6, 2025