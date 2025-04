रामनवमी पर 2 लाख दीयों से जगमग हुई अयोध्या, 5 लाख भक्तों ने किए रामलला के दर्शन

Ayodhya 2 lakh diyas 2025: रामनवमी का पावन पर्व देशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. इस अवसर पर भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या एक बार फिर दीपों की रोशनी से जगमगा उठी. सरयू नदी के तट पर 2 लाख दीये जलाए गए. जिसने अयोध्या को दिवाली सरीखा स्वरूप प्रदान किया. चारों ओर रोशनी की चमक और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला. इस खास मौके पर करीब 5 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे और रामलला के दर्शन कर खुद को धन्य महसूस किया.

Surya Tilak of Prabhu on the pious occasion of Shri Ram Navami pic.twitter.com/UCaweKHT7h

रामनवमी के दिन सरयू के घाटों पर दीपों की अनगिनत कतारें सजीं. मंदिरों में शंखनाद और भक्ति भजनों की गूंज से वातावरण और भी पवित्र हो उठा. अयोध्या की गलियां और चौराहे रोशनी से नहा उठे. यह नजारा देख हर किसी का मन भक्ति में डूब गया. एक श्रद्धालु ने कहा ‘यहां आकर ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान राम का आशीर्वाद मिल रहा हो.’

#WATCH | Uttar Pradesh: Sandhya aarti being performed at the Saryu Ghat in Ayodhya on the occasion of Ram Navami pic.twitter.com/5LLRizlgRC

