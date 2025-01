मेगास्टार चिरंजीवी पहुंचे दिल्ली, PM मोदी के साथ मनाया पोंगल

नई दिल्ली : मेगास्टार चिरंजीवी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पोंगल मनाया। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु भी इस जश्न का हिस्सा बनीं। पीएम मोदी ने जी किशन रेड्डी के घर पर पोंगल समारोह की कई तस्वीरें साझा कीं। तस्वीरें साझा करते हुए उन्होंने लिखा, ‘अपने कैबिनेट सहयोगी जी किशन रेड्डी गारू के घर पर संक्रांति और पोंगल समारोह में शामिल हुआ। साथ ही शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखा।’

रेड्डी के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, तेलुगु फिल्म स्टार चिरंजीवी, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने त्योहार से जुड़ी रस्मों में हिस्सा लिया। बाद में प्रधानमंत्री ने ‘एक्स’ पर इस कार्यक्रम से जुड़ी तस्वीरें साझा कीं और कहा कि अपने कैबिनेट सहयोगी जी किशन रेड्डी के आवास पर संक्रांति और पोंगल समारोह में शामिल हुआ। साथ ही शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखा।

Attended Sankranti and Pongal celebrations at the residence of my ministerial colleague, Shri G. Kishan Reddy Garu. Also witnessed an excellent cultural programme.

People across India celebrate Sankranti and Pongal with great fervour. It is a celebration of gratitude, abundance… pic.twitter.com/avPKmFP1oU

