Manmohan Singh Funeral: दो बार भारत के प्रधानमंत्री रह चुके डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज यानी शनिवार, 28 दिसंबर को अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय लाया गया है। एक घंटे आम लोग यहां उन्हें श्रद्धांजलि दे पाएंगे फिर अंतिम यात्रा निकलेगी। 11.45 बजे निगमबोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

#WATCH | Delhi | Mortal remains of former Prime Minister #DrManmohanSingh being taken inside the AICC headquarters.

The mortal remains will be kept there for the party workers to pay their last respects. pic.twitter.com/0mdRLheRtx

— ANI (@ANI) December 28, 2024