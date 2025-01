नई दिल्ली। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। भारतीय समय के मुताबिक सोमवार रात 10:30 बजे उन्होंने शपथ ली। शपथ ग्रहण में देश विदेश से कई मेहमान शामिल हुए, जिसमें कई राष्ट्रों के प्रमुख भी थे। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस समारोह में शिरकत की। जयशंकर की एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है।

वायरल हो रही तस्वीर में जयशंकर सबसे पहले कतार में लगी कुर्सी पर बैठे हुए दिख रहे हैं। अमेरिका से आई इस तस्वीर ने सबको हैरान कर दिया। खासकर पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान को। यह तस्वीर बदलते भारत की है। विदेशी सरजमीं पर भारत की धाक की है। डोनाल्ड ट्रंप जब पोडियम पर शपथ ले रहे थे तो उनके ठीक सामने जयशंकर बैठे हुए थे। जयशंकर को पहली पंक्ति में बैठाया गया था, जहां विभिन्न देशों के राष्ट्रपति बैठे हुए थे। उनके साथ इक्वाडोर के राष्ट्रपति भी थे।

A great honour to represent India at the inauguration ceremony of @POTUS President Donald J Trump and @VP Vice President JD Vance in Washington DC today.

🇮🇳 🇺🇸 pic.twitter.com/tbmAUbvd1r

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) January 20, 2025