अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों से भीख मागंने के बाद पलटा पाकिस्तान, बोला अकाउंट हैक हो गया है हमारा

Operation Sindoor: भारत के ऑपरेशन सिंदूर से तिलमिलाए पाकिस्तान ने 8 और 9 मई की रात भारत के कई प्रमुख शहरों पर मिसाइल से हमला कर दिया। भारत के S 400 ने पाकिस्तान के 50 से अधिक ड्रोन मार गिराए। इसके बाद भारत ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के कराची से लेकर लाहौर तक भारत के ताबड़तोड़ हमले से हिल गया है। पाकिस्तान को इस हमले से इतनी बड़ी क्षति पहुंची है कि उसने लोन के लिए अंतरराष्ट्रीय साझेदारों से अपील कर दी। इसके बाद पाकिस्तान का जमकर मजाक उड़ाया गया। इसके बाद अब पाकिस्तान सरकार कह रही है कि हमारा अकाउंट किसी ने हैक कर लिया है।

पाकिस्तान के आर्थिक मामलों के मंत्रालय के आधिकारिक अकाउंट ने एक ट्वीट पोस्ट किया गया हैं इसमें लिखा है कि पाकिस्तान सरकार ने दुश्मन द्वारा किए गए भारी नुकसान के बाद अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से अधिक ऋण की अपील की है। बढ़ते युद्ध और स्टॉक में गिरावट के बीच, हम अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से तनाव कम करने में मदद करने का आग्रह करते हैं। अब मजाक बनता देखकर उन्होंने दावा किया है कि उनका अकाउंट किसी ने हैक कर लिया है।

Pakistan’s Ministry of Information and Broadcasting claims that the ‘X’ account of the govt’s Ministry of Economic Affairs, Economic Affairs Division was hacked https://t.co/SQbnZ8QJjj pic.twitter.com/wwBpynQhR7

— ANI (@ANI) May 9, 2025