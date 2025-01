नई दिल्ली: दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत इस समय घने कोहरे की चपेट में है. खराब मौसम का असर कई उड़ानों पर पड़ा है. घने कोहरे के कारण दृश्यता कम हो गई है, जिसके कारण दिल्ली और आसपास के शहरों में सड़क यातायात भी धीमा हो गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई फ्लाइटें और 27 ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं.

कोहरे के कारण आज फिर ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो गई है. दिल्ली आने वाली 27 ट्रेनें देरी से चल रही हैं. वहीं, कई इलाकों में सड़कों पर वाहन धीमी गति से चलते भी नजर आ रहे हैं. इसके चलते कई यात्रियों को अगली ट्रेन नहीं पकड़ पाने की चिंता सता रही है. ऐसे में अगर आप भी ट्रेन पकड़ने के लिए घर से निकलने वाले हैं तो अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें। यहां हम आपको दिल्ली से चलने वाली उन ट्रेनों की सूची दे रहे हैं जो देरी से चल रही हैं.

Delhi | 27 trains originating from various stations in Delhi are running late due to dense fog. pic.twitter.com/u69slqLNzv

— ANI (@ANI) January 17, 2025