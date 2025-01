महाकुंभ में Apple के CEO की पत्नी लॉरेन पॉवेल नहीं कर पाईं स्नान, वजह जान चौंक जाएंगे

प्रयागराज : 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है, जहां आज पहला अमृत स्नान हो रहा है। देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु संगम में पवित्र डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। वहीं इस भव्य आयोजन में एप्पल के पूर्व सीईओ स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स भी शामिल हुईं। हालांकि इस दौरान लॉरेन को महाकुंभ में स्नान न कर पाने का बेहद अफ़सोस है। इस बीच सभी के मन में ये सवाल है कि लॉरेन पॉवेल महाकुंभ में होते हुए भी स्नान क्यों नहीं कर पाईं?

बता दें निरंजनी अखाड़ा के प्रमुख स्वामी कैलाशानंद गिरि ने जानकारी दी कि लॉरेन उनके शिविर में ठहरी हुई हैं और भारतीय परंपराओं का अनुभव कर रही हैं। स्वामी कैलाशानंद गिरि ने कहा, “लॉरेन पॉवेल स्नान करना चाहती थीं, लेकिन एलर्जी के कारण उन्होंने भीड़ में स्नान करने से परहेज किया। हमने उनके स्नान की विशेष व्यवस्था की है। यह देखकर खुशी होती है कि हमारी परंपराओं को अब दुनिया भर से लोग अपनाना चाहते हैं। लॉरेन हमारे साथ हवन, पूजन और रात्रि अनुष्ठान में भाग ले रही हैं। यह महाकुंभ की वैश्विक छवि को दर्शाता है।”

#WATCH | Prayagraj, Uttar Pradesh: On former Apple CEO Steve Jobs’ wife Laurene Powell Jobs, Spiritual leader Swami Kailashanand Giri says, “She is in my ‘shivir’. She has never been to such a crowded place. She has got some allergies. She is very simple…All those people who… pic.twitter.com/1bQXP2lId7

— ANI (@ANI) January 14, 2025