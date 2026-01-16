LIVE Counting | बीएमसी चुनाव परिणाम 2026: बीजेपी-शिवसेना गठबंधन ने पार किया 100 का आंकड़ा, किस-किसने मारी बाजी? यहां देखें पूरी लिस्ट

मुंबई बीएमसी चुनाव परिणाम 2026 लाइव: महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों के लिए गुरुवार शाम को वोटिंग खत्म हो गई, जिसमें राज्य की 29 नगर पालिकाओं में उम्मीदवार मैदान में थे. वोटों की गिनती आज सुबह 10 बजे शुरू होगी. वहीं 29 नगर पालिकाओं में वोटर टर्नआउट: बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC), पुणे नगर निगम (PMC) और पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम (PCMC) सहित सभी नगर पालिकाओं में वोटिंग शांतिपूर्ण ढंग से खत्म हुई और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई. राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने न्यूज़ एजेंसी को बताया कि दोपहर 3.30 बजे तक राज्य भर में वोटर टर्नआउट 46-50 प्रतिशत रहा. दोपहर 3:30 बजे तक, कोल्हापुर में सबसे ज़्यादा 50.85 प्रतिशत वोटिंग हुई. मुंबई में यह 41.08 प्रतिशत, पुणे में 36.95 प्रतिशत, नागपुर में 41.23 प्रतिशत, छत्रपति संभाजीनगर में 43.67 प्रतिशत और नासिक में 39.64 प्रतिशत रहा.
ये महाराष्ट्र में 2017 के बाद पहले नगर निकाय चुनाव हैं, और नतीजे 16 जनवरी, शुक्रवार यानी आज घोषित किए जाएंगे. सभी नगर निगम चुनावों के लिए वोटिंग गुरुवार को सुबह 7:30 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई और शाम 5:30 बजे खत्म हुई. सभी की नज़रें भारत के सबसे अमीर नगर निकाय – BMC – पर हैं, जिसकी 227 सीटों पर 1,729 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं.
बीएमसी चुनाव में बीजेपी गठबंधन 118 सीटों पर आगे है. वहीं शिवसेना-यूबीटी और एनसीपी-एसपी 70 सीटों पर आगे है. कांग्रेस सिर्फ 12 सीटों पर आगे है.
मुंबई बीएमसी चुनाव परिणाम 2026 लाइव: वार्ड 185 पर कांग्रेस से बीजेपी में गए रवि राजा चुनाव बुरी तरह हार गए. जानकारी के मुताबिक, रवि राजा पिछले कार्यकाल में कांग्रेस के नेता थे.
मुंबई बीएमसी चुनाव परिणाम 2026 लाइव: पुणे में बीजेपी गठबंधन 92 सीटों पर आगे चल रहा है. कांग्रेस+ 4 सीटों पर और NCP+ 8 सीटों पर आगे है, जबकि शिवसेना (UBT)+ को अभी तक कोई सीट नहीं मिली है.
मुंबई बीएमसी चुनाव परिणाम 2026 लाइव: छत्रपति संभाजी नगर में 115 सीटों पर वोटिंग के बाद आज घोषित नतीजों के मुताबिक, बीजेपी+ 41 सीटों पर आगे है. शिवसेना (UBT)+ 10 सीटों पर, कांग्रेस+ 3 सीटों पर, NCP+ 2 सीटों पर और अन्य 14 सीटों पर आगे हैं.
मुंबई बीएमसी चुनाव परिणाम 2026 लाइव: मुंबई के 227 वार्डों में से बीजेपी 88 वार्डों में आगे चल रही है, जबकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना 31 वार्डों में आगे है. दोनों पार्टियों ने मिलकर मुंबई में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है.