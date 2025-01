नई दिल्ली। शादी के बाद अवैध संबंध रखना आज कल खाने और सोने जितना आम हो गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक कांस्टेबल अपनी पत्नी को किसी और के साथ पकड़ लेता है। इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स मजे ले रहे हैं। पकड़े जाने के बाद जिस तरह से महिला अपना बचाव करती नजर आई, उसे जानने के बाद शायद आप भी चौंक जाएं।

@HasnaZaruriHai x द्वारा शेयर किया गया यह वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि कांस्टेबल पुलिस गेट खुलवाता है, तो उसकी पत्नी शॉर्ट्स और टॉप में नजर आती है। इस दौरान पुलिसकर्मी वीडियो भी बना रहा है। जब महिला से पूछा जाता है कि यह कौन है तो वह कहती है कि हमारा चचेरा भाई है, तो पुलिस का जवाब होता है कि चचेरा भाई है तो दिन-रात दिल्ली आता-जाता रहता है। कांस्टेबल कहता है यह मेरी पत्नी है , मैंने शादी की है इनसे। शादी मैंने की ओर तुम आते हो। वायरल वीडियो में महिला से सवाल पूछे जाने पर वह हंसती दिख रही है। वहीं पुलिस भी महिला के साथ खड़े शख्स से एक के बाद एक सवाल पूछती नजर आ रही है।

Constable caught his wife with a lawyer friend,

As soon as she was caught she made him her cousin…

😮😮😮😮😮😮 pic.twitter.com/JZOiUsWYg2

