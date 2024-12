ट्रेन के पहियों के बीच व्यक्ति ने किया.. वीडियो देख रेलवे विभाग ने दी सफाई

नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के जबलपुर इलाके से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है. दरअसल, एक शख्स ने इटारसी से जबलपुर के बीच 250 किलोमीटर का सफर करने का दावा किया है. शख्स का कहना है कि उसने एक्सप्रेस ट्रेन के पहियों के बीच सफर किया है, लेकिन रेलवे अधिकारियों ने इसे पूरी तरह से गलत और अव्यवहारिक बताया है.

रेलवे विभाग ने इस दावे को भ्रामक बताया और कहा कि ट्रेन के पहियों के बीच यात्रा करना असंभव है, क्योंकि पहियों का एक्सल सेट लगातार घूमता रहता है। ट्रेन का एक्सल सेट धातु की छड़ होती है जो दोनों पहियों को जोड़ती है और यह दोनों पहियों को समान गति से घूमने में मदद करती है। रेलवे विभाग ने एक बयान में कहा, “वीडियो में दिख रहा व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर है और यह दावा कि उसने 250 किलोमीटर की यात्रा की है, पूरी तरह से निराधार है।

A man travelled around 250 km from #Itarsi to #Jabalpur between the wheels under the bogie of an express train before being spotted by railway employees at Jabalpur station.

The incident took place on December 24 when the #DanapurExpress, after covering the long distance,… pic.twitter.com/tbwCPNEici

— Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) December 27, 2024