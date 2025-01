फरारी कार रेत में फंस गई, फिर इस जानवर ने निकाला, वीडियो देखकर चौंक जाएंगे आप

नई दिल्ली: इस समय इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में एक फेरारी कैलिफ़ोर्निया रोडस्टर मुंबई के समुद्र तट पर फंसी हुई दिखाई दे रही है। विडंबना यह है कि इस लग्जरी कार को बैलगाड़ी ने रेत से निकाला था। हालांकि यह अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन यह घटना वास्तव में खूबसूरत रेवडांडा बीच पर हुई और इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

अपनी स्पीड और लग्जरी के लिए दुनिया भर में मशहूर फेरारी कैलिफोर्निया रोडस्टर रायगढ़ के रेवदंडा बीच की रेत में फंस गई। जो कि बैलगाड़ी को खींचते हुए नजर आ रहे थे. सोशल मीडिया पर जैसे ही यह वीडियो सामने आया, यह कौतूहल का विषय बन गया. हाल ही में ये हादसा तब हुआ जब मुंबई से दो पर्यटक अपनी फेरारी कैलिफोर्निया कार से सुबह की सैर के लिए रेवडांडा बीच पर गए थे. रेत पर उतरते ही कार अचानक फंस गई। काफी प्रयास और धक्का देने के बाद भी कार बाहर नहीं आई।

