डोनाल्ड ट्रंप ने इस शख्स के साथ लगाया ठुमका, बगल में खड़ी थी हसीना, वीडियो देखकर फटी रह जाएगी आंखें!

नई दिल्ली: दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दोनों सेलिब्रिटीज म्यूजिक पर डांस करते नजर आ रहे हैं. दरअसल, एलन मास्क और डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को एक साथ नए साल का जश्न मनाया.

नए साल के इस कार्यक्रम के दौरान मस्क और ट्रंप एक साथ डांस करते नजर आए. जो अब इंटरनेट पर वायरल हो गया है. आपको बता दें कि नए साल की पूर्व संध्या पर फ्लोरिडा के पाम बीच में ट्रंप और भावी प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने एक पार्टी का आयोजन किया था. इस पार्टी में दुनिया की मशहूर हस्तियों ने हिस्सा लिया. वहीं वायरल वीडियो में मस्क और ट्रंप काले सूट में नजर आ रहे हैं. दोनों डिनर से भरी टेबल के पीछे डांस कर रहे हैं. वीडियो में ट्रंप की पत्नी मेलानिया भी म्यूजिक पर डांस करती नजर आ रही हैं. उनके साथ कई अन्य मेहमान भी इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं. आज सुबह 11.31 बजे एक्स पर पोस्ट किए गए वीडियो को 154.6K व्यूज और 8.1K लाइक्स और हजारों कमेंट्स मिले हैं।

🚨HAPPY NEW YEAR: President Trump and Elon Musk just celebrated the New Year by dancing to YMCA together!

God bless these American heroes! pic.twitter.com/ony1Ka0BmK

— Bo Loudon (@BoLoudon) January 1, 2025