अंडरवियर पहनकर मेट्रो में आ गए लड़के-लड़कियां, शर्म की हदें पार, जाने यहां क्या है वजह?

नई दिल्ली: कड़ाके की सर्दी में लोग पैंट-शर्ट के नीचे इनर भी पहनते हैं। ऐसे समय में अगर आप मेट्रो में किसी को अंडरवियर में देख लें तो शायद आप चौंक जाएंगे। क्या यह पागलपन है? यह पहला सवाल है जो आपके मन में आएगा लेकिन रुकिए। लंदन मेट्रो में कुछ ऐसा हुआ कि लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी अंडरवियर में पहुंचीं। वह बहुत आराम से आ गयी. कुछ बैठे और कुछ खड़े रहे।

जी हां, रविवार को मेट्रो में 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों यात्री पैंट उतारकर सफर करते नजर आए। उसने रंगीन अंडरवियर पहन रखा था. कोई चश्मा पहनकर एक्शन दिखा रहा था तो कोई अलग अंदाज में. वे ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे मानो सब कुछ सामान्य है। दरअसल, यह ‘नो ट्राउजर ट्यूब राइड’ थी। ऐसा हर साल होता है. इसका कोई गहरा अर्थ या उद्देश्य नहीं है. खास बात यह थी कि मेट्रो में सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी बिना ट्राउजर के नजर आईं। न्यूपोर्ट प्ले, वाटरलू, वेस्टमिंस्टर जैसे स्टेशनों पर कई लोगों को अंडरवियर में यात्रा करते देखा गया। कई जगहों पर लोग मेट्रो में और एस्केलेटर के आसपास रंग-बिरंगे अंडरवियर में तस्वीरें लेते दिखे.

