सामने रखा था पिता का जनाजा फिर भी? शहीद इम्तियाज़ के बेटे ने ऐसा क्या किया जिसे देखकर सन्न रह गए लोग 

India Pakistan War: भारत पाकिस्तान के बीच हुए जंग में हमारे 7 सैनिक शहीद हो गए।क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में बिहार के बेटे बीएसएफ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज की भी जान चली गई। मोहम्मद इम्तियाज का आज उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसी बीच उनके बेटे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग भावुक हो रहे हैं।

पिता की शहादत पर गर्व

BSF के शहीद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ के बेटे इमरान के सामने पिता का जनाजा रखा हुआ था। इमरान बिलख रहे हैं लेकिन देशपर शहीद होने वाले हर जवान को सैल्यूट कर रहे हैं। इमरान फूट फूटकर रो रहे हैं और कह रहे हैं –I Am Proud Of You Papa

कौन हैं मोहम्मद इम्तियाज

सीजफायर के दौरान हुई इस क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में बिहार के सपूत बीएसएफ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज शहीद हो गए। जानकारी के मुताबिक उन्होंने अपने साथियों को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। छपरा के उनके गांव नारायणपुर में शोक की लहर है लेकिन लोग उनकी हिम्मत को सलाम कर रहे हैं।

साथियों को बचाते हुए कुर्बान कर दी जान

जम्मू जिले के आरएस पुरा सेक्टर में ड्यूटी के दौरान शनिवार देर शाम फायरिंग में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज शहीद हो गए। उन्होंने अपने साथियों को बचाते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। सोमवार सुबह उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक घर पहुंचा।