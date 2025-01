Alien… आसमान में विमान यात्री को दिखी अजीबोगरीब चीज, Video वायरल

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं जिनमें अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलती हैं. कभी-कभी लोग इन वीडियो को देखकर एलियन होने का दावा करते हैं। सोशल मीडिया पर एक बार फिर ऐसा ही अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बादलों के ऊपर इंसान जैसा दिखने वाला जीव खड़ा नजर आ रहा है. इस वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया है और इसे लेकर कई नई चीजें ढूंढी जा रही हैं.

यह वीडियो कथित तौर पर एक हवाई जहाज यात्री ने उड़ान के दौरान बनाया था. वहीं वीडियो की शुरुआत में इंसान जैसे दिखने वाले दो जीव बादलों पर खड़े नजर आ रहे हैं. कैमरा आगे बढ़ता है और ऐसी और भी आकृतियाँ दिखाता है। परामनोविज्ञान विशेषज्ञ और कंटेंट क्रिएटर मायरा मूर ने इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है कि ये क्या हो रहा है?

वहीं ‘ उन्होंने #एलियंस और #पैरानॉर्मल जैसे हैशटैग भी जोड़े। वीडियो के वायरल होते ही इसे 50 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. कुछ लोगों ने इसे एलियंस के अस्तित्व का सबूत बताया तो कुछ ने वीडियो की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए. वहीं इस वीडियो पर कई लोगों ने कमेंट भी किए हैं.

A passenger on a commercial airline captures what appears to be multiple beings standing on cloud cover, what is going on?#theparanormalchic #alien #airline #paranormal #ufo #fyp pic.twitter.com/CARF6XFGxD

— Myra Moore- The Paranormal Chic (@t_paranorm_chic) December 30, 2024