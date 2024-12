ट्रेन की महिला कोच में बिना कपड़ों के घुसा शख्स, रेलवे स्टेशन पर मचा हड़कंप, वीडियो वायरल

मुंबई: मुंबई की लोकल ट्रेन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक निर्वस्त्र आदमी महिला कोच में घुस गया. घटना सोमवार शाम की है. ट्रेन सीएसएमटी से कल्याण जा रही थी. वह शख्स घाटकोपर स्टेशन पर चढ़ा, जिसके बाद यात्रियों ने शोर मचा दिया. यात्रियों की चीख-पुकार के बाद ट्रेन ड्राइवर ने ट्रेन रोक दी. इसके बाद रेलवे पुलिस ने उस शख्स को पकड़ लिया और उसे कपड़े पहनाकर स्टेशन से बाहर फेंक दिया.

A nude man was spotted inside the women’s compartment of a CSMT-Kalyan AC local train at Ghatkopar station. He was removed from the compartment after the women passengers alerted the Ticket Collector (TC).#ghatkopar #mumbai #localtrain #mumbailife #mumbailocaltrain #lifeline pic.twitter.com/Yc2KPHCQqt

