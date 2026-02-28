LIVE Israel Attacks Iran: ईरान पर इजराइल-अमेरिका का हमला, तेहरान में धुएं का गुबार; निशाने पर खामेनेई

Israel Attack on Iran Live Updates: एक बार फिर इजराइल ने दुश्मन देश ईरान पर मिसाइलों से हमला बोल दिया है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, ईरान की राजधानी तेहरान में शनिवार (28 फरवरी, 2026) को कई जगहों पर धमाकों की आवाज सुनी गई और आसमान में धुएं का गुबार नजर आ रहा है. बताया जा रहा है कि तेहरान में कम से कम 3 जगहों पर इजराइल की ओर से हमला किया गया है. ईरान पर हमले के साथ ही इजराइल ने अपने देश के नागरिकों को ईरान की ओर मिसाइल हमलों को लेकर चेतावनी जारी कर दी है. ऐसे में माना जा रहा है कि ईरान की ओर से जवाबी हमला जरूर होगा. ऐसे में इजराइल रक्षा बल (Israel Defense Forces) ने सभी नागरिकों को सुरक्षित जगहों के पास रहने चेतावनी भी जारी की है. वहीं, ईरानी मीडिया के अनुसार तेहरान में जिन जगहों पर हमला हुआ है, उनमें ईरानी इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री, ईरानी डिफेंस मिनिस्ट्री, सुप्रीम लीडर खामेनेई का ऑफिस और ईरानी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी शामिल है. यह भी जानकारी आ रही है कि इस हमले में अमेरिका भी अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है. ऐसे हालात में ईरान में रह रहे व‍िदेशी नागरिकों के ल‍िए एडवाइजरी भी जारी की गई है. ब्रिटेन ने इजराइल और ईरान में रह रहे अपने नागरिकों से कहा है कि यह ट्रैवल एडवाइजरी इजराइल और फिलिस्तीन के लिए है. माना जा रहा है कि ईरान हर हाल में इजराइल पर जवाबी हमला करेगा.

इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला करके दुनिया के अन्य देशों की भी टेंशन बढ़ा दी है. ईरानी भी जवाबी हमला कर सकता है.