LIVE Israel Attacks Iran: ईरान पर इजराइल-अमेरिका का हमला, तेहरान में धुएं का गुबार; निशाने पर खामेनेई

🕒 Updated: February 28, 2026 02:10:19 PM IST

Israel Attack on Iran Live Updates: एक बार फिर इजराइल ने दुश्मन देश ईरान पर मिसाइलों से हमला बोल दिया है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, ईरान की राजधानी तेहरान में शनिवार (28 फरवरी, 2026) को कई जगहों पर धमाकों की आवाज सुनी गई और आसमान में धुएं का गुबार नजर आ रहा है. बताया जा रहा है कि तेहरान में कम से कम 3 जगहों पर इजराइल की ओर से हमला किया गया है. ईरान पर हमले के साथ ही इजराइल ने अपने देश के नागरिकों को ईरान की ओर मिसाइल हमलों को लेकर चेतावनी जारी कर दी है. ऐसे में माना जा रहा है कि ईरान की ओर से जवाबी हमला जरूर होगा. ऐसे में इजराइल रक्षा बल (Israel Defense Forces) ने सभी नागरिकों को सुरक्षित जगहों के पास रहने चेतावनी भी जारी की है. वहीं, ईरानी मीडिया के अनुसार तेहरान में जिन जगहों पर हमला हुआ है, उनमें ईरानी इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री, ईरानी डिफेंस मिनिस्ट्री, सुप्रीम लीडर खामेनेई का ऑफिस और ईरानी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी शामिल है. यह भी जानकारी आ रही है कि इस हमले में अमेरिका भी अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है. ऐसे हालात में ईरान में रह रहे व‍िदेशी नागरिकों के ल‍िए एडवाइजरी भी जारी की गई है. ब्रिटेन ने इजराइल और ईरान में रह रहे अपने नागरिकों से कहा है कि यह ट्रैवल एडवाइजरी इजराइल और फिलिस्तीन के लिए है. माना जा रहा है कि ईरान हर हाल में इजराइल पर जवाबी हमला करेगा. 

इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला करके दुनिया के अन्य देशों की भी टेंशन बढ़ा दी है. ईरानी भी जवाबी हमला कर सकता है.
Israel Attack on Iran Live: इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला करके दुनिया के अन्य देशों की भी टेंशन बढ़ा दी है. ईरानी भी जवाबी हमला कर सकता है.

Live Updates

  • 14:09 (IST) 28 Feb 2026

    LIVE Israel Attacks Iran: ईरान के खिलाफ किया गया प्रिवेंटिव मिसाइल हमला : इजारइली मंत्री

    LIVE Israel Attacks Iran: इज़राइली रक्षा मंत्री ने कहा कि इज़राइल ने ईरान के खिलाफ एक प्रिवेंटिव मिसाइल हमला किया है. एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें  आसमान में धुएं का गुबार उठ रहा है.  एक U.S. अधिकारी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि अमेरिका ने भी ईरान पर हमले में हिस्सा लिया है और हमले भी कर रहा है. 

  • 14:03 (IST) 28 Feb 2026

    LIVE Israel Attacks Iran: इज़राइल में भारतीय दूतावास ने किया अलर्ट जारी, कहा- हर समय रहें चौकन्ने

    LIVE Israel Attacks Iran: ईरान द्वारा इजराइल पर हवाई हमले की आशंका को देखते हुए इज़राइल में भारतीय दूतावास ने अलर्ट जारी किया है. इसमें कहा गया है कि इज़राइल में सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे बहुत सावधानी बरतें और हर समय चौकन्ने रहें. भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे इज़राइली अधिकारियों और होम फ्रंट कमांड द्वारा जारी सुरक्षा गाइडलाइंस और निर्देशों का सख्ती से पालन करें. 

  • 14:00 (IST) 28 Feb 2026

    LIVE Israel Attacks Iran: भारतीय दूतावास ने ट्वीट कर किया अलर्ट,  जॉर्डन में सभी नागरिकों को सतर्क रहने की दी सलाह

    LIVE Israel Attacks Iran: इजराइल के ईरान पर हमले के बीच जॉर्डन के हशमाइट किंगडम में भारतीय दूतावास ने ट्वीट किया है कि इलाके के मौजूदा हालात को देखते हुए जॉर्डन में सभी भारतीय नागरिकों और पर्यटकों को सलाह दी जाती है कि वे बहुत सावधानी बरतें. इसमें कहा गया है कि सुरक्षित रहें और स्थानीय अधिकारियों की सलाह का ध्यान से पालन करें. जॉर्डन में सभी भारतीय पर्यटकों को यह भी सलाह दी जाती है कि कमर्शियल फ्लाइट्स का ऑपरेशन रुक जाए उससे पहले वे तुरंत देश छोड़ दें। किसी भी इमरजेंसी में और कोई भी दूतावास से 00962-770 422 276 पर संपर्क कर सकता है.

  • 13:57 (IST) 28 Feb 2026

    LIVE Israel Attacks Iran: ईरान कर सकता है पलटवार, इजराइल में बज रहे सायरन

    LIVE Israel Attacks Iran: यरुशलम और तेल अवीव में सायरन सुनाई दे रहे हैं. कहा जा रहा है कि इज़राइल ने ईरान के खिलाफ बचाव के लिए हमला किया है. इज़राइल की सेना ने कहा कि उसने देश भर के इलाकों में एयर रेड सायरन बजा दिए हैं ताकि जनता को जवाबी कार्रवाई में इज़राइल की ओर मिसाइल दागे जाने की आशंकाओं के लिए तैयार किया जा सके.

  • 13:47 (IST) 28 Feb 2026

