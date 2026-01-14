(LIVE) IND vs NZ Live Score IND 106-2(19): भारत को लगा दुसरा बड़ा झटका! अर्धशतक लगाकर गिल भी लौटे पवेलियन; विराट का साथ देने आए अय्यर

IND vs NZ 2nd ODI Live Score | India vs New Zealand 2nd ODI Live Score: न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर राजकोट में दूसरे वनडे मैच में भारत के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने अपनी प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव किया – चोटिल वाशिंगटन सुंदर की जगह नीतीश कुमार रेड्डी को शामिल किया है. विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने बल्ले से अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे भारत ने वडोदरा में पहले वनडे मैच में 301 रन का लक्ष्य हासिल करके शानदार जीत दर्ज की. विराट कोहली वनडे में लगातार छह बार 50 से ज़्यादा रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बनने की कोशिश करेंगे। वहीं न्यूजीलैंड के लिए, जेडेन लेनोक्स ने अपना वनडे डेब्यू किया.
भारत के स्टार बल्लेबाज़ विराट कोहली की शानदार फ़ॉर्म ने कुछ अहम खिलाड़ियों की चोट की बढ़ती चिंताओं को कम कर दिया है और भारत उम्मीद करेगा कि यह लिस्ट और लंबी न हो, क्योंकि वे बुधवार को दूसरे मैच में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ वनडे सीरीज़ जीतने के करीब हैं.
भारत ने सीरीज़ की शुरुआत जीत के साथ की, वडोदरा में पहले मैच में न्यूज़ीलैंड को चार विकेट से हराया, लेकिन मेज़बान टीम ने साइड स्ट्रेन के कारण वाशिंगटन सुंदर को बाकी सीरीज़ के लिए खो दिया.
रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.
डेवन कॉन्वे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल हेय (विकेटकीपर), माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), ज़ाकरी फॉल्क्स, जेडन लेनोक्स, काइल जैमीसन, क्रिस्टियन क्लार्क
IND vs NZ Live Score: काइल जैमीसन का यह ओवर(17th) किसी रोलर-कोस्टर राइड से कम नहीं रहा. इस ओवर में कुल 10 रन आए, जिसमें दो शानदार चौके भी शामिल थे, लेकिन न्यूज़ीलैंड के लिए सबसे बड़ी सफलता थी शुभमन गिल का विकेट. शानदार बल्लेबाजी कर रहे गिल (52) जैमीसन की पांचवीं गेंद पर शिकार बने. इसी ओवर में टीम इंडिया ने अपने 100 रन भी पूरे किए हैं.
IND vs NZ Live Score: जयडेन लेनोक्स का यह ओवर(16वां) काफी किफायती रहा, जिसमें उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया हालांकि शुभमन गिल ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए अपना अर्धशतक (52 रन, 51 गेंद) पूरा कर लिया है. भारत अब 100 रनों के आंकड़े के बेहद करीब है.
IND vs NZ Live Score: रोहित के आउट होने के बाद क्रीज पर आए स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने आते ही अपनी दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला. 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर शुभमन गिल ने भी एक बेहतरीन चौका लगाया. इस ओवर में कुल 9 रन आए और एक बड़ा विकेट भी गिरा. फिलहाल, शुभमन गिल 45 रन बनाकर अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे हैं.
IND vs NZ Live Score: भारत को 13 वें ओवर में बड़ा झटका लगा है. क्रिस्टियन क्लार्क ने न्यूज़ीलैंड को वह कामयाबी दिलाई जिसकी उन्हें सख्त तलाश थी. उन्होंने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को आउट कर भारत को पहला झटका दिया. रोहित 38 गेंदों में चार चौकों की मदद से 24 रन बनाए. रोहित और गिल ने पहले विकेट के लिए 70 रनों की पार्टनरशिप की.
IND vs NZ Live Score: जयडेन लेनोक्स के इस ओवर(12वें) में भारतीय बल्लेबाजों ने थोड़े हाथ खोले और कुल 7 रन बटोरे. ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका देखने को मिला. मैदान पर शुभमन गिल अब अपने रंग में नजर आ रहे हैं और 41 रन (37 गेंद) बनाकर अपने अर्धशतक के बेहद करीब हैं. कप्तान रोहित शर्मा भी 24 रन (36 गेंद) के साथ दूसरे छोर पर मजबूती से टिके हुए हैं.