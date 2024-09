IIFA अवार्ड्स में ये ऐसा क्या हुआ जो करण जौहर को पड़ने पड़े शाहरुख खान के पैर

नई दिल्ली: अबू धाबी में आयोजित आईफा अवॉर्ड्स 2024 का इवेंट इस समय सुर्खियों में है। इस समारोह के कई फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। वहीं इस बीच बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान और करण जौहर का वीडियो सामने आया है, जिसे इंटरनेट पर जमकर देखा जा रहा है. ऐसा क्या है उस वीडियो में आइए जानते है.

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि शाहरुख खान और विक्की कौशल, आईफा अवॉर्ड्स 2024 के मंच से मेजबानी कर रहे हैं। इस दौरान दोनों ने करण जौहर की जमकर तारीफ की। शाहरुख ने करण की तारीफ करते हुए कहा मां-बाप बच्चों के लिए अपनी लेगेसी छोड़ जाते हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ खुशनसीब मां-बाप होते हैं जिनके बच्चे उस लेगेसी को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद शाहरुख ने मजाकिया अंदाज में कहा, और ऐसे ही एक क्यूट से छोटे बच्चे हैं करण जौहर। इस पर पूरा मंच तालियों से गूंज उठा। वहीं करण जौहर को मंच पर बुलाया गया, जहां उन्होंने पहले विक्की कौशल को गले लगाया और फिर शाहरुख खान के पैर छुए। इसके बाद वे करण ने शाहरुख से भी गले लगे। इसी के साथ विक्की कौशल ने करण को ‘अचीवमेंट ऑन कम्पलीटिंग 25 इयर्स इन सिनेमा’ अवार्ड से नवाजा।

KJo himself didn’t know he was being awarded! 25 Years In Hindi Film Industry😊❤️ Who better than #SRK to give the award. #IIFA2024 #KaranJohar pic.twitter.com/j8KxIgQmgW

— NJ (@Nilzrav) September 28, 2024