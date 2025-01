नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के घर में एक अज्ञात शख्स ने घुसकर उन पर हमला कर दिया. एक्टर को चाकू से निशाना बनाया गया. एक्टर के शरीर पर लगातार 6 बार हमला किया गया, जिसमें एक्टर के शरीर के कई हिस्सों में गहरी चोटें आईं. अब इस अपराध को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए गए धारदार चाकू की एक झलक सामने आई है.

हमले के दौरान यह टूटकर एक्टर की पीठ में फंस गया और वह किसी तरह इसे लेकर खून से लथपथ लीलावती अस्पताल पहुंचे. इस हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम ने सर्जरी कर इसे हटा दिया. ये धारदार चाकू एक्टर की रीढ़ की हड्डी से महज 2 mm की दूरी पर फंसा हुआ था, जिससे एक्टर की जान खतरे में पड़ गई थी. साथ ही इससे एक्टर को पैरालिसिस होने का भी खतरा था. अब इसे एक्टर के शरीर से पूरी तरह से हटा दिया गया है और वह सुरक्षित हैं. इस चाकू से 6 वार किए थे, जिनमें से दो काफी गंभीर थे. रीढ़ की हड्डी के अलावा गर्दन और हाथ पर भी उसी चाकू से वार किया गया.

