श्याम बेनेगल के निधन पर PM मोदी समेत इन कलाकारों ने जताया दुख, बताया दूरदर्शी

मुंबई: जाने-माने फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल का सोमवार को निधन हो गया। उनके जाने से भारतीय सिनेमा और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। श्याम बेनेगल के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और अन्य प्रमुख नेताओं ने शोक व्यक्त किया। इसके साथ ही बॉलीवुड से भी कई कलाकारों और निर्देशकों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा,”श्याम बेनेगल जी के निधन के बारे में सुनकर मुझे दुख हुआ। उनकी स्टोरीटेलिंग की कला ने भारतीय सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ी। उनके काम को हमेशा याद किया जाएगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। ओम शांति।”

Deeply saddened by the passing of Shri Shyam Benegal Ji, whose storytelling had a profound impact on Indian cinema. His works will continue to be admired by people from different walks of life. Condolences to his family and admirers. Om Shanti.

अभिनेता मनोज बाजपेयी ने लिखा, “यह भारतीय सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। श्याम बेनेगल सिर्फ एक लीजेंड नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी निर्देशक थे। ‘ज़ुबैदा’ में उनके साथ काम करना मेरे लिए बेहद खास अनुभव था। उनकी कहानियों और निर्देशन के तरीके ने पीढ़ियों को प्रेरित किया। उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी।”

A heartbreaking loss for Indian cinema. Shyam Benegal wasn't just a legend, he was a visionary who redefined storytelling and inspired generations. Working with him in Zubeidaa was a transformative experience for me, exposing me to his unique style of storytelling & nuanced

Shyam Benegal Saheb's demise is a not only a loss to Cinema but to Humanity as well. My heartfelt tributes who to me was a symbol of the New Wave in Indian Cinema that among other things specialised in giving expression to the soul.

Who could hv thought of crowdfunding a film.… pic.twitter.com/9oNmeM0uwT

