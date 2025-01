रजत दलाल ने टीवी की इस मशहूर एक्ट्रेस को दी धमकी, कहा ज़रा अपने परिवार का ध्यान रखना…

मुंबई: बिग बॉस 18 का फिनाले 19 जनवरी को हुआ, जिसमें करणवीर मेहरा ने ट्रॉफी अपने नाम की। उनकी जीत के बाद सोशल मीडिया पर जश्न तो हुआ, लेकिन इसी के साथ विवाद भी शुरू हो गया है। यह विवाद तब बढ़ा जब टीवी एक्ट्रेस अशिता धवन ने रजत दलाल के फैन्स पर तंज कसते हुए इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की। इसके बाद रजत दलाल ने एक वीडियो के जरिए उन्हें ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे।

@ashitadhawan & @KaranVeerMehra so called mature people🙄 I understand aap dono ko koi Bhi bhav nhi de raha to iss tarah kisi ka naam ghaseet ke publicity chahiye but #RajatDalal you answer them well with maturity👏👌#GorillaGang @rajat_9629 pic.twitter.com/MX0uL4kBHB

— सोनिया✨️ (@SoniaMakole98) January 22, 2025