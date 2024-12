मुंबई: इन दिनों यूट्यूब पर भारत का पॉपुलर शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ दर्शकों के बीच छाया हुआ है। इस शो में कंटेस्टेंट्स को एक लिमिटेड टाइम के अंदर अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है। जज कंटेस्टेंट्स को 10 में से अंक देते हैं, जिनका एवरेज निकाला जाता है। वहीं अगर यह एवरेज कंटेस्टेंट द्वारा पहले से दिए गए अंकों से मेल खा जाता है, तो उन्हें इनाम राशि दी जाती है।

इस शो की सफलता ने इसे सोशल मीडिया पर भी लोकप्रिय बना दिया है, लेकिन हाल ही में खबर आई कि पाकिस्तान ने इस शो का कॉन्सेप्ट कॉपी कर अपना वर्जन ‘टैलेंट गॉट पाकिस्तान’ नाम से लॉन्च किया है। इस शो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक कंटेस्टेंट ने जज को मंच पर ही रोस्ट कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि जब प्राइज मनी की बात होती है, तो जज कहता है कि “यहां कोई इनाम नहीं है, हमने कुछ अनाउंस किया?” इस पर कंटेस्टेंट ने जवाब देते हुए कहा, “यार समय को कॉपी कर रहे हो तो कुछ प्राइज तो रखो।” इस कमेंट पर ऑडियंस जोर-जोर से तालियां बजाने लगती है।

Pakistanis copied Samay Raina’s India’s Got Latent.

But they got roasted by the participants as the organisers could not afford prize money.

Typical Pakistan 😆 pic.twitter.com/03i6PcnArf

